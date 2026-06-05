SDP:n Pia Viitanen: Keskustan kannattaisi keskittyä oman linjansa kirkastamiseen muiden haukkumisen sijasta

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen on viime päivinä mediassa useaan otteeseen hyökännyt SDP:n talouslinjaa kohtaan.

Kurvisen puheet ovat melko yllättäviä, kun SDP on joka vuosi esittänyt vaihtoehdon, jossa taloutta sopeutetaan oikeudenmukaisesti menot ja tulot huomioiden, ja otetaan velkaa vähemmän kuin mitä hallitus ottaa.

-Sen sijaan näyttää siltä, ettei Keskustalle itselleen ole selvillä sen oma linja, ihmettelee Viitanen ja viittaa ryhmäjohtaja Kurvisen haastatteluun Helsingin Sanomissa 5.6.

-Keskustan Kurvinen pitää kyllä muiden arvostelusta, mutta luulisi, että siinä tapauksessa oma linja olisi selvillä. On hämmentävää, ettei Kurvinen kyennyt haastattelussa kertomaan yhtäkään Keskustan konkreettista säästöä, Viitanen jatkaa.

-Keskustan ja Kurvisen kannattaa mieluummin lopettaa sivuille vilkuilu ja keskittyä oman vaihtoehdon rakentamiseen, kuten SDP on tehnyt. SDP:llä on selkeä ja oikeudenmukainen vaihtoehto hallituksen politiikalle, milloin saamme kuulla keskustalta myös saman, Viitanen päättää.