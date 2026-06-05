SDP:n Pia Viitanen: Keskustan kannattaisi keskittyä oman linjansa kirkastamiseen muiden haukkumisen sijasta
5.6.2026 15:57:22 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Keskustan kannattaisi keskittyä ennemmin oman talouspoliittisen linjansa kirkastamiseen kansalaisille, kuin muiden haukkumiseen. Keskustan omat avaukset tulevasta talouspolitiikasta ovat jäännet kovin ohuiksi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd).
Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen on viime päivinä mediassa useaan otteeseen hyökännyt SDP:n talouslinjaa kohtaan.
Kurvisen puheet ovat melko yllättäviä, kun SDP on joka vuosi esittänyt vaihtoehdon, jossa taloutta sopeutetaan oikeudenmukaisesti menot ja tulot huomioiden, ja otetaan velkaa vähemmän kuin mitä hallitus ottaa.
-Sen sijaan näyttää siltä, ettei Keskustalle itselleen ole selvillä sen oma linja, ihmettelee Viitanen ja viittaa ryhmäjohtaja Kurvisen haastatteluun Helsingin Sanomissa 5.6.
-Keskustan Kurvinen pitää kyllä muiden arvostelusta, mutta luulisi, että siinä tapauksessa oma linja olisi selvillä. On hämmentävää, ettei Kurvinen kyennyt haastattelussa kertomaan yhtäkään Keskustan konkreettista säästöä, Viitanen jatkaa.
-Keskustan ja Kurvisen kannattaa mieluummin lopettaa sivuille vilkuilu ja keskittyä oman vaihtoehdon rakentamiseen, kuten SDP on tehnyt. SDP:llä on selkeä ja oikeudenmukainen vaihtoehto hallituksen politiikalle, milloin saamme kuulla keskustalta myös saman, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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