Kesäinen avaus Riihimäellä: Erämessut liikkeelle uutisilla ja elämyksillä
5.6.2026 17:18:36 EEST | Expomark | Tiedote
Riihimäen Erämessut käynnistyivät perjantaina 5.6. reippaasti keräten ensimmäisenä päivänä paikalle yli 7500 metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn ja luonnon ystävää. Mukana on yli 250 näytteilleasettajaa sekä runsaasti ohjelmaa ja mahdollisuuksia kokeilla. Tunnelma messualueella oli alusta asti innostunut, kun joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma kokosi jälleen yhteen uusia ja vanhoja tuttuja.
Suuria uutisia Eränkävijöiden uudesta kaudesta
Ensimmäisen messupäivän yksi puhutuimmista hetkistä koettiin, kun Summit Suomesta tuttu Jani Grönlund ja arktinen survivalisti Sakari ”Sakke” Raappana julkaistiin syksyllä alkavan suositun Eränkävijät-sarjan uuden kauden vetokaksikoksi. Uutinen paljastettiin yleisölle Riihimäen Erämessuilla.
Uusi kausi lupaa entistä autenttisempaa ja raaempaa eräelämää, jossa perinteiset taidot, äärimmäiset olosuhteet ja aidot kokemukset ovat keskiössä.
– “Parhaana muistona kaudesta jää yhteinen onnistuminen tuulastusreissulla. Siinä oli Ahti serkkuineen suopeana, kun ite taotulla atraimella Saimaan jylhissä maisemissa pääsi upottamaan piikit paksuun hauen niskaan”, Grönlund tunnelmoi.
Ensimmäinen Suuri suomalainen retkeilypalkinto jaettiin
Perjantaina Erämessuilla jaettiin ensimmäistä kertaa Suuri suomalainen retkeilypalkinto, jonka tavoitteena on huomioida vastuullisia ja esimerkillisiä suomalaisia retkeilykohteita, -tuotteita ja retkeilyn puolesta toimineita henkilöitä.
Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon saivat Uudenmaan virkistysalueyhdistys (UUVI) laadukkaasta ja vastuullisesta lähivirkistysalueiden ja reittien kehittämisestä, Ali Leiniö (1976–2026) postuumisti vaellusretkeilyn vaikuttajana ja tuhansia inspiroineiden vaellusvideoiden tekijänä, Wild Adventures Northin Auroraw Premium -keitinlaatikko innovatiivisena, Suomessa valmistettuna talviretkeilyn turvallisuutta parantavana tuotteena sekä Metsähallituksen luontopalveluiden Neitikosken esteetön reitti, joka mahdollistaa luontoelämykset kaikille – erikoispalkinnon jakoi Rammat retkeilijät ry.
Tiedote: Suurella suomalaisella retkeilypalkinnolla neljä voittajaahttps://www.sttinfo.fi/tiedote/72107720/suurella-suomalaisella-retkeilypalkinnolla-nelja-voittajaa?publisherId=754650&lang=fi
Viikonloppu täynnä ohjelmaa ja elämyksiä
Erämessujen ohjelma jatkuu vilkkaana koko viikonlopun. Lauantaina Retkinikkarin lavalla aloitetaan päivä Kansallispuistobongarien aamukahveilla, ja iltapäivällä sukelletaan pohjoisiin teemoihin arktisen iltapäivän merkeissä. Kokonaisuus käynnistyy Luonto muutoksessa -paneelikeskustelulla klo 12.30 Retkinikkarin lavalla.
Messualueella kannattaa piipahtaa myös Beretta Areenalla, jossa juhlistetaan 500-vuotiasta Berettaa. Lisäksi messuilla nähdään Rapalan ja Joutsenen 90‑vuotisjuhlavuosien erikoisohjelmia.
Lauantai huipentuu Erämessut Goes Aukiot -tapahtumaan, joka levittäytyy Riihimäen keskustan kolmelle aukiolle.
Sunnuntaina Erämessut tarjoavat edelleen runsaasti ohjelmaa, keskusteluja, kokeiltavaa ja kohtaamisia koko perheelle.
”Riihimäen Erämessuilla yhdistyvät perinteet ja uutuudet. Ihmiset tulevat tänne tapaamaan toisiaan, kokemaan messujen klassikoita ja hakemaan inspiraatiota luontoon. Ja joka vuosi tarjoamme myös jotain uutta. Tänä vuonna olemme erityisen iloisia saadessamme mukaan Soveltavan retkeilyn alueen, Nuku yö Erämessuilla -tapahtuman maauimalassa sekä kaupunkifestaritunnelmaa Erämessut Goes Aukiot -tapahtuman myötä,” sanoo Erämessujen messujohtaja Ninni Manninen.
Riihimäen Erämessut järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia. Yhteistyössä on vahvasti mukana Riihimäen kaupunki sekä laaja verkosto alan yhdistyksiä ja yrityksiä.
Tapahtuma on avoinna:
pe 5.6. klo 10-18, la 6.6. klo 10-18 ja su 7.6. klo 10-17
Tutustu ohjelmaan ja näytteilleasettajiin: eramessut.fi
Median akkreditoituminen, tapahtuman ja näytteilleasettaijen tiedotteet: eramessut.fi/uutishuone
Lisätietoja:
Ninni Manninen, messujohtaja, Expomark Oy
050 362 6051, ninni.manninen@expomark.fi
Median palvelut:
Taina Hiekkataipale, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Expomark Oy
040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ninni ManninenMessujohtajaExpomark Oy
Riihimäen ja Helsingin Erämessut
Taina Hiekkataipalemarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaExpomark OyPuh:040 550 5950taina.hiekkataipale@expomark.fi
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Expomark Oy järjestää omien alojensa huipputapahtumia eri puolilla Suomea ja on osa Suomen Messut -konsernia. Lisätietoja: https://expomark.fi
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