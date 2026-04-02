Tulikivi ja Karita Tykkä yhdistävät voimansa – suomalainen sauna osaksi kansainvälistä hyvinvointikeskustelua
8.6.2026 08:45:00 EEST | Tulikivi Oyj | Tiedote
World Sauna Forum 2026 kokoaa tällä viikolla Jyväskylään kansainvälisen joukon sauna- ja hyvinvointialan asiantuntijoita. Samassa yhteydessä käynnistyvä Tulikiven ja Karita Tykän yhteistyö nostaa esiin saunan merkitystä palautumisen, läsnäolon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena.
Suomalainen sauna kiinnostaa maailmalla enemmän kuin koskaan. Samalla keskustelu hyvinvoinnista, palautumisesta ja onnellisuudesta hakee yhä useammin vastauksia yksinkertaisista asioista: läsnäolosta, luonnosta ja arjen merkityksellisistä rituaaleista.
Tähän keskusteluun osallistuvat myös suomalainen tulisijojen ja kiukaiden valmistaja Tulikivi sekä hyvinvointivalmentaja, yrittäjä sekä puhuja Karita Tykkä, jotka aloittavat yhteistyön suomalaisen saunakulttuurin, palautumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Arjen teot ratkaisevat
Yhteistyö käynnistyy aikana, jolloin suomalaisen saunan merkityksestä keskustellaan laajasti myös kansainvälisesti.
World Sauna Forum 2026 kokoaa tällä viikolla Jyväskylään sauna-, matkailu- ja hyvinvointialan asiantuntijoita eri puolilta maailmaa pohtimaan saunan roolia osana tulevaisuuden hyvinvointia.
Tapahtumassa puhuva Tykkä käsittelee puheenvuorossaan onnellisuuden, palautumisen, arjen rituaalien ja saunan välistä yhteyttä.
Karita Tykkä tunnetaan pitkäjänteisestä työstään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, palautumisen, läsnäolon ja mielen tasapainon puolestapuhujana. Rise with Karita -hyvinvointikonseptin perustajana hän on kannustanut tuhansia ihmisiä rakentamaan hyvinvointiaan pienistä, mutta merkityksellisistä arjen teoista.
– Hyvinvointi rakentuu usein paljon yksinkertaisemmista asioista kuin ajattelemme. Sauna on minulle paikka, jossa keho ja mieli saavat mahdollisuuden palautua, hengittää ja löytää uudelleen tasapainon. Uskon, että juuri tällaisille hetkille on nykymaailmassa yhä suurempi tarve, Tykkä sanoo.
Sauna kantaa maailmalle
Tulikivelle yhteistyö tukee yhtiön tavoitetta nostaa saunaa entistä vahvemmin osaksi hyvinvointikeskustelua.
– Sauna on paljon enemmän kuin lämmin tila. Se on paikka palautumiselle, rauhoittumiselle ja läsnäololle. Karitalla on poikkeuksellinen kyky sanoittaa näitä kokemuksia tavalla, joka puhuttelee ihmisiä. Näemme paljon yhteisiä arvoja ja uskomme, että voimme yhdessä kertoa suomalaisen saunan merkityksestä myös uusille yleisöille ympäri maailmaa, kertoo Tulikiven saunaliiketoiminnan päällikkö Mikko Kuoppa.
Yhteistyö rakentuu tapahtumien, sisältöjen ja hyvinvointikeskustelujen ympärille. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä saunan merkityksestä osana modernia elämäntapaa sekä vahvistaa suomalaisen saunakulttuurin tunnettuutta kansainvälisesti.
– Onnellisuus löytyy usein hetkistä, joissa saa pysähtyä, hengittää vapaasti ja vain olla. Sauna tarjoaa juuri tällaisia hetkiä. Siksi uskon, että sen merkitys hyvinvoinnin, palautumisen ja tasapainon tukena on tänään ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen, Karita Tykkä sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko KuoppaSaunaliiketoiminnan päällikköTulikivi OyjPuh:+358 50 369 3585mikko.kuoppa@tulikivi.fi
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Tulikivi Oyj
Tulikivi on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut tulisijoihin, kiukaisiin ja sisustuskiviin. Yritys valmistaa kestäviä ja ekologisia lämmitysratkaisuja, joissa yhdistyvät huippuluokan muotoilu ja toiminnallisuus. Tulikiven tuotteet valmistetaan korkealaatuisista luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään sekä energiatehokkuudestaan. Tulikivi on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja on arvostettu toimija alallaan.
Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 22
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0403 063 100
www.tulikivi.fi
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