Kokoomuksen Kaunisto: Keskusta ei tuplaisi, vaan tulppaisi kasvun kolmen miljardin veromoukarilla
5.6.2026 17:18:47 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto vaatii keskustalta selkeää vastausta siihen, mitä veroja puolue olisi valmis kiristämään seuraavalla vaalikaudella. Kaunisto viittaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen tämänpäiväiseen Helsingin Sanomien haastatteluun.
"Keskusta on puhunut paljon talouskasvun tuplaamisesta. Samalla Kurvinen kertoo, että keskusta hoitaisi ensi vaalikauden sopeutuksesta noin kolmasosan verotusta kiristämällä. Jos sopeutustarve on 8–11 miljardia euroa, puhutaan noin kolmen miljardin euron veronkiristyksistä. Näiden kahden viestin yhteensovittaminen vaatii muutakin kuin lentäviä iskulauseita", Kaunisto sanoo.
Kauniston mukaan työn, yrittämisen ja investointien verotuksen kiristäminen olisi ristiriidassa kasvutavoitteiden kanssa.
"Suomen suurin haaste on saada investoinnit, yritykset ja työpaikat kasvuun. Siksi on perusteltua kysyä, miten miljardiluokan veronkiristykset tukisivat tätä tavoitetta”, Kaunisto sanoo.
Kaunisto pitää huolestuttavana sitä asennetta, että verojen kiristäminen valitaan keinovalikoiman ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.
"Minua huolestuttaa eniten se ajattelutapa, joka tästä paljastuu. Veronkiristys on poliittisesti helpoin tie, ja siihen tartutaan ennen kuin mitään muuta on edes yritetty. Se on jo itsessään luovuttamista – merkki siitä, ettei uskota Suomen kykyyn kasvaa, uudistua ja luoda uutta. Ennen kuin kurotetaan veronmaksajan kukkarolle, pitäisi katsoa, miten julkista taloutta uudistetaan ja miten työnteon ja yrittämisen edellytyksiä parannetaan”, Kaunisto sanoo.
Kaunisto huomauttaa myös Kurvisen arvostelleen vielä tällä viikolla SDP vastaavaa linjaa.
"Keskiviikkona Kurvinen kutsui SDP vastaavaa mallia verohelvetiksi. Nyt keskusta esittää itse käytännössä saman suuruusluokan ratkaisua. Suomalaisilla on oikeus tietää, mikä on keskustan todellinen linja”, Kaunisto sanoo.
Kauniston mukaan keskustan tulisi kertoa myös, mistä puolue aikoo säästää.
"Kurvinen kertoo leikkauslistojen olevan edelleen valmistelussa. Veronkorotusten mittaluokka on kuitenkin jo tiedossa. Olisi reilua kertoa suomalaisille, mitä veroja aiotaan kiristää”, Kaunisto sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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