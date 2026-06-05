SDP:n Elisa Gebhard: Excelit eivät karkota naisia – kokoomuksen politiikka karkottaa

– Perusteettomien pätkätöiden salliminen ja siten raskaussyrjinnän helpottaminen, lapsiperheköyhyyden lisääminen, naisvaltaisten alojen palkkakuoppalaki, esimerkkejä on lukuisia, Gebhard jatkaa.

Gebhard huomauttaa myös, että kokoomus haluaa leikata jatkuvasti enemmän julkisista palveluista ja tämä näkyy kirjaimellisesti naisten arjessa sukupuolittuneen hoivavastuun takia.

– Kun hallitus kokoomuksen johdolla heikentää ihmisten pääsyä esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, siirtyy vastuu läheisten auttamisesta koteihin. Suomessa tätä vastuuta kantavat tilastollisesti edelleen useimmiten naiset, jotka huolehtivat sairaasta lapsesta tai ikääntyvästä vanhemmasta silloin, kun palvelut eivät toimi. Liian usein tämä tapahtuu oman jaksamisen tai työuran kustannuksella, Gebhard toteaa.