SDP:n Elisa Gebhard: Excelit eivät karkota naisia – kokoomuksen politiikka karkottaa
6.6.2026 08:05:49 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard paheksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran kommenttia siitä, että excelit ja talousluvut eivät vetoaisi naisiin.
– On vanhoillinen ajatus, että naiset eivät olisi kiinnostuneita taloudesta. Sen sijaan kokoomuksen politiikka osoittaa käytännössä, ettei kokoomus ole naisten puolella. Kokoomuksessa tunnutaan pitävän naisia tyhminä, Gebhard linjaa.
– Perusteettomien pätkätöiden salliminen ja siten raskaussyrjinnän helpottaminen, lapsiperheköyhyyden lisääminen, naisvaltaisten alojen palkkakuoppalaki, esimerkkejä on lukuisia, Gebhard jatkaa.
Gebhard huomauttaa myös, että kokoomus haluaa leikata jatkuvasti enemmän julkisista palveluista ja tämä näkyy kirjaimellisesti naisten arjessa sukupuolittuneen hoivavastuun takia.
– Kun hallitus kokoomuksen johdolla heikentää ihmisten pääsyä esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, siirtyy vastuu läheisten auttamisesta koteihin. Suomessa tätä vastuuta kantavat tilastollisesti edelleen useimmiten naiset, jotka huolehtivat sairaasta lapsesta tai ikääntyvästä vanhemmasta silloin, kun palvelut eivät toimi. Liian usein tämä tapahtuu oman jaksamisen tai työuran kustannuksella, Gebhard toteaa.
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
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