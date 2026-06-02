Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsästäjäliitto: Euroopan lyijyammusrajoituksesta tulossa siedettävä

6.6.2026 10:02:44 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

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Metsästäjäliitto katsoo, että nyt käsittelyyn etenevää EU:n rajoitusta lyijyammuksille voidaan pitää metsästyksen ja ampumaurheilun kannalta kohtuullisena. Vielä muutama vuosi sitten esillä oli käytännössä lyijyammusten totaalikiellon mahdollistava esitys. EU:ssa pitkään valmisteltu kokonaisuus etenee ratkaisevaan vaiheeseen kesäkuussa.

Erilaisia haulimateriaaleja lähikuvassa.
Lyijyhauleille olisi tulossa esityksen mukaan seitsemän vuoden siirtymäaika metsästykseen ja ampumaurheiluun. Sen jälkeen on siirryttävä korvaaviin vaihtoehtoihin. Anna Kujala. Metsästäjäliitto.

Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön (REACH) valmisteltu lyijyammusrajoitus etenee ratkaisevaan vaiheeseen, kun komissio vie esityksensä jäsenmaiden käsittelyyn 25. kesäkuuta järjestettävään REACH-komitean äänestykseen.

Vaikuttamistyö on tuottanut tulosta. Lyijyluodit on jätetty kokonaan rajoituksen ulkopuolelle. Lyijyhaulien siirtymäaikaa metsästyksessä ja ampumaurheilussa on pidennetty seitsemään vuoteen ennen niiden käytön kieltämistä. Lisäksi haulikon täyteiset eli haulikolla ammuttavaksi tarkoitetut luodit on jätetty rajoituksen ulkopuolelle.

Edunvalvontaa seitsemän vuoden ajan

Lyijyammuksiin kohdistuva sääntelyprosessi käynnistyi jo vuonna 2019 Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n valmistelutyön myötä. Alkuvaiheen esitykset herättivät laajaa huolta, sillä niiden nähtiin voivan johtaa käytännössä lähes täydelliseen lyijyammusten kieltoon metsästyksessä ja ampumaradoilla.

– Ehdotuksessa on edelleen tietyt valuviat, jotka olisi voitu korjata, mutta on pakko olla tyytyväinen, kun muistaa mistä lähdettiin liikkeelle, toteaa Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Suomen Metsästäjäliitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten sidosryhmien, kuten FACE:n ja Nordic Hunters’ Alliance -verkoston kanssa. Tavoitteena on ollut varmistaa, että sääntely on realistista ja huomioi metsästyksen ja ampumaurheilun käytännön edellytykset.

EU-äänestys kesäkuussa

Euroopan komissio vie esityksensä REACH-komitean äänestykseen 25. kesäkuuta. Päätös tehdään määräenemmistöperiaatteella, mikä tarkoittaa, että ehdotus etenee, jos sen puolesta äänestää vähintään 15 jäsenvaltiota ja ne edustavat vähintään 65 prosenttia EU:n väestöstä. Mikäli REACH-komitea hyväksyy esityksen, se siirtyy vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi.

Avainsanat

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Erilaisia haulimateriaaleja lähikuvassa.
Lyijyhauleille olisi tulossa esityksen mukaan seitsemän vuoden siirtymäaika metsästykseen ja ampumaurheiluun. Sen jälkeen on siirryttävä korvaaviin vaihtoehtoihin.
Anna Kujala. Metsästäjäliitto.
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

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