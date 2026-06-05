Kokoomuksen Limnell: Suomen turvallisuudesta ei voi tinkiä – vastuullinen politiikka varautuu myös vaikeisiin aikoihin

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell pitää huolestuttavana, että raportissa esitettyjä puolustuksen tarpeita on joissakin puheenvuoroissa, myös keskustan eilen alkaneessa puoluekokouksessa, pyritty nopeasti tyrmäämään.

– Suomen turvallisuuden tarpeita ei voi sivuuttaa siksi, että päätökset ovat poliittisesti tai taloudellisesti vaikeita. Uhkat eivät katoa sillä, että niiden vaatimat ratkaisut päätetään torjua. Turvallisuuspolitiikkaa ei voi rakentaa toiveiden, vaan tosiasioiden varaan, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan vastuullisuus mitataan erityisesti silloin, kun päätökset ovat vaikeita ja niiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

– Vastuullinen puolue kertoo suomalaisille rehellisesti, mitä Suomen puolustaminen edellyttää, ja on valmis tekemään sen mukaiset ratkaisut. Kokoomus kantaa tässä vastuunsa eikä väistä vaikeitakaan päätöksiä.

Limnell muistuttaa, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Venäjä käy hyökkäyssotaa Euroopassa, suurvaltakilpailu voimistuu ja Euroopan on kannettava yhä suurempi vastuu omasta puolustuksestaan.

– Meillä voi olla edessämme hyvin epävakaita ja vaikeasti ennakoitavia vuosia. Juuri tällaisessa tilanteessa Suomen on huolehdittava siitä, että oma puolustuskykymme on uskottava ja riittävä kaikissa olosuhteissa.

Limnellin mukaan puolustusmenoissa ei ole kyse vain yhdestä julkisen talouden menokohdasta.

– Turvallisuus on koko yhteiskunnan perusta. Ilman turvallisuutta meillä ei ole kestävää taloutta, toimivia palveluja, investointeja eikä vakaata hyvinvointiyhteiskuntaa. Siksi turvallisuuteen panostaminen on vastuullista tulevaisuuspolitiikkaa.

Puolustusmenojen kasvattamisessa on Limnellin mukaan kyse ennen kaikkea sodan ehkäisemisestä ja Suomen puolustuksen pidäkkeen vahvistamisesta.

– Vahvan puolustuksen tarkoitus ei ole joutua sotaan, vaan estää sota. Mitä uskottavampi Suomen puolustus on yhdessä liittolaistemme kanssa, sitä korkeampi on kynnys uhata maatamme.

Limnell korostaa, että puolustukseen käytettävien varojen on oltava tarkasti perusteltuja ja tehokkaasti käytettyjä. Välttämättömiä turvallisuustarpeita ei kuitenkaan voida jättää hoitamatta.

– Taloudellinen vastuullisuus ja turvallisuuspoliittinen vastuullisuus eivät ole toistensa vastakohtia. Todellista vastuullisuutta on huolehtia molemmista samanaikaisesti.

Limnell muistuttaa myös historian opetuksista.

– Suomen historia osoittaa, että puolustuskyky on rakennettava ennen kriisiä. Kun kriisi alkaa, menetettyä aikaa ei saada takaisin rahallakaan. Historian opetuksia ei pidä vain muistella, vaan niiden pohjalta on myös toimittava.

– Kokoomukselle Suomen turvallisuus ei ole suhdannekysymys. Siitä pidetään huolta pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja vastuullisesti.