Kansallinen kokoomus

Kokoomuksen puoluekokous valitsi Petteri Orpon jatkamaan puolueen puheenjohtajana

6.6.2026 11:11:24 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote

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Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylässä on valinnut istuvan puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Orpo on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 lähtien.

Jyväskylässä koolla oleva kokoomuksen puoluekokous valitsi lauantaina Petteri Orpon uudelle kaudelle puolueen puheenjohtajana. Orpolla ei ollut vastaehdokkaita. 

“Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaminen on minulle kunnia-asia. Otan nöyrästi vastaan sen vastuun, jonka kokoomuksen jäsenet minulle jälleen kerran soivat. Olen äärimmäisen motivoitunut viemään tämän maailman parhaan kokoomusjoukkueen ensi kevään eduskuntavaaleihin. Lähdemme hakemaan jatkomandaattia sille työlle Suomen hyväksi, jonka laitoimme kolme vuotta sitten liikkeelle, ja jonka aiomme hoitaa loppuun!” Orpo sanoo valintansa jälkeen. 

Puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Orpo on toiminut Suomen pääministerinä kesäkuusta 2023 alkaen. Sunnuntaina puoluekokouksessa valitaan myös muuta puolueen johtoa. 

Kolmea varapuheenjohtajapaikkaa tavoittelevat Antti Häkkänen, Sari Multala, Karoliina Partanen, Heikki Autto, Janne Jukkola sekä Sari Rautio. Uusi varapuheenjohtajisto äänestetään sunnuntaina. Puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävään ovat ehdolla Arto Satonen, Susanna Koski ja Sebastian Stenfors. 

Sunnuntaihin asti jatkuvan puoluekokouksen aikana käsitellään myös puoluekokoukselle jätetyt aloitteet, joita ovat tehneet kokoomuksen paikallisyhdistykset, piirijärjestöt ja jäsenliitot. Lisäksi puoluekokouksessa päätetään kokoomuksen uudesta tavoiteohjelmasta. 

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