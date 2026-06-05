RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin linjapuhe puoluekokouksessa Vantaalla
6.6.2026 10:51:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP kokontuu puoluekokoukseen Vantaalla 6-7.6.
Liitteenä RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin linjapuhe lauantaina 6.6. Puhuttu sana ratkaisee.
Liitteenä koko kaksikielinen puhe sekä suomenkielinen käännös.
Yhteyshenkilöt
Anders Wikströmpressekreterare-lehdistösihteeriPuh:050 595 8928anders.wikstrom@sfp.fi
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