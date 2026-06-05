RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin linjapuhe puoluekokouksessa Vantaalla

SFP i Nyland: En flytt av sommarlovet kunde stärka företagen och sysselsättningen 5.6.2026 13:11:02 EEST | Pressmeddelande

SFP i Nyland stöder förslaget om att flytta tidpunkten för sommarlovet. En flytt skulle bättre anpassa skolåret till dagens samhälle, arbetsliv och internationella verklighet. Finland avviker i dag från många andra nordiska och europeiska länder då skolornas sommarlov inleds och avslutas betydligt tidigare än i övriga europeiska länder. En förändring kunde gynna flera branscher som är viktiga för Nyland och hela Finland.