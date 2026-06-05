Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin linjapuhe puoluekokouksessa Vantaalla

6.6.2026 10:51:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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RKP kokontuu puoluekokoukseen Vantaalla 6-7.6.

Liitteenä RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin linjapuhe lauantaina 6.6. Puhuttu sana ratkaisee.

Liitteenä koko kaksikielinen puhe sekä suomenkielinen käännös.

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