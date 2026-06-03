Suomen Palloliitto

Helmareiden mediaohjelma 7.–9.6.2026

6.6.2026 11:10:43 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Helmarit kohtaa Portugalin MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa Tampereella (9.6.).

Suomi otti Slovakiasta perjantaina hienon 4–0-vierasvoiton. Helmarit kohtaa Portugalin MM-karsintojen lohkovoiton ratkaisevassa ottelussa tiistaina Tampereella.

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Sunnuntaina Tammelan Stadionilla järjestetään Meet & greet -tapahtuma, jossa Helmarit tapaa kannattajia ja mediaa.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.

Helmareiden mediaohjelma

Sunnuntai 7.6.2026
Klo 12.30–13.30 Meet & greet -tapahtuma, Tammelan Stadion, Tampere

Helmarit tapaavat kannattajia ja mediaa klo 12.30–13.00. Jotta kannattajakohtaamisille jäisi mahdollisimman paljon aikaa, on tapahtumassa mahdollisuus ainoastaan lyhyisiin haastatteluihin. Portit aukeavat klo 11.30.

Joukkueharjoitus on avoin yleisölle ja medialle klo 13.00–13.30.

Klo 16.00 Haastattelumahdollisuus, Scandic City Tampere, Tampere

Maanantai 8.6.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Tiistai 9.6.2026
Klo 20.00 SUOMI–PORTUGALI, Tammelan Stadion, Tampere
Ottelun jälkeinen tiedotustilaisuus ja mixed zone

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

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