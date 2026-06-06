Adlercreutz RKP:n puoluekokouksessa Vantaalla: Suomi tarvitsee tulevaisuudenuskoa ja vahvan RKP:n

– On helppoa takertua huoleen ja synkkiin otsikoihin – mutta totuus on, että toivoa on. Suomen talous näyttää varovaisia myönteisiä merkkejä ja yritykset eri puolilla maata kasvavat. Meillä on vahvuuksia, ja meidän täytyy uskaltaa luottaa niihin. Seuraava hallituskausi tulee olemaan monin tavoin haastava, mutta emme käännä kehitystä leikkauksilla tai veronkorotuksilla. Tarvitsemme kasvua – ja siksi meidän on keskityttävä kasvun edellytysten vahvistamiseen, Adlercreutz sanoo.

– Investoinnit tehdään, innovaatiot syntyvät ja työpaikat luodaan yrityksissä. Siksi Suomen täytyy olla maa, jossa yritykset uskaltavat kasvaa ja palkata. Ja kun yhä useammalla on työ, ei kasva vain talous – silloin kasvaa myös luottamus ja usko tulevaisuuteen.

Puheessaan Adlercreutz korosti erityisesti koulutusta tärkeimpänä voimavaranamme ja Suomen menestyksen perustana.

– Tällä kaudella olemme vahvistaneet peruskoulua, lisänneet työrauhaa luokissa ja varmistaneet, että oppilaat saavat tukea aiemmin. Kännykkäkielto on tuonut muutosta moniin kouluihin – lapset juttelevat ja leikkivät taas välitunneilla. Osaamistakuulla haluamme varmistaa, että sama suoritus saa saman arvosanan riippumatta siitä, missä päin maata käyt koulua. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, jotka antavat lapsille ja nuorille paremmat ja yhdenvertaisemmat lähtökohdat, Adlercreutz sanoo.

– Mutta työ ei lopu tähän. Jokaisen peruskoulun päättävän lapsen tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea riittävän hyvin. Hyvät perustaidot ovat edellytys elämässä pärjäämiselle – sekä Suomen tulevalle kasvulle ja kilpailukyvylle. Lisäksi on tärkeää, että koko koulutuspolku toimi aina varhaiskasvatuksesta kolmannelle asteelle. Sillä koulutus ei tarkoita, että kaikkien pitäisi valita sama tie, vaan että kaikilla on tie eteenpäin.

Adlercreutz painotti myös Pohjoismaiden roolia epävarmassa maailmassa ja tiiviimmän yhteistyön merkitystä.

– Kun maailma horjuu, Pohjolan on pysyttävä vakaana. Yhdessä meillä on yksi maailman vahvimmista talouksista, huippuyliopistoja ja yrityksiä, jotka kilpailevat globaalisti. Silti toimimme liian usein kuin pienet maat, vaikka meidän pitäisi esiintyä vahvana ja yhtenäisenä alueena. Siksi olisi aika Kalmarin unionille 2.0 – jossa oikeasti loisimme maailman integroituneimman alueen työn, koulutuksen ja innovaatioiden osalta, Adlercreutz sanoo.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on kymmenen kuukautta ja vaalikampanjaa käynnistellään. Adlercreutz korostaa RKP:n roolia sillanrakentajana aikana, jolloin poliittiset ääripäät vetävät eri suuntiin.

– Suomi ei tarvitse lisää pelkoa tai vastakkainasettelua. Suomi tarvitsee toivoa, yhteistyötä ja ratkaisuja, jotka näkyvät ihmisten arjessa. Suomi tarvitsee vahvan RKP:n – puolueen, joka tekee työtä avoimen, kaksikielisen ja osallistavan Suomen puolesta ja näyttää konkreettisilla tuloksilla, että tulevaisuus voi olla vielä parempi, Adlercreutz sanoo.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutzin linjapuhe löytyy liitteenä.