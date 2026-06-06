Henriksson: ”Yhdistyneen Pohjolan” aika

Henriksson nosti puheessaan RKP:n puoluekokouksessa Vantaalla esiin tarpeen luoda vahvempi Eurooppa, vahvempi Pohjola ja siten vahvempi Suomi.

– Uskon, että meidän on uskallettava avata keskustelu jonkin sellaisen luomisesta, jota voitaisiin kutsua nimellä ”Yhdistynyt Pohjola”. Jotakin, joka olisi huomattavasti toimintakykyisempi kuin nykyinen Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto. Siinä viisi maatamme voisi tehdä yhteisiä päätöksiä esimerkiksi turvallisuutta ja varautumista koskevissa kysymyksissä. Yhdessä Pohjoismaat muodostaisivat maailman 12. suurimman talouden. Se tekisi meistä merkittävän toimijan sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti.

Henriksson korostaa, että Pohjoismaat muodostavat täysin ainutlaatuisen maiden ryhmän, jolla on paljon yhteisiä intressejä.

– Meillä viidellä Pohjoismaalla on erilaisia vahvuuksia, ja yhdessä täydennämme toisiamme. Käytännössä esimerkiksi Suomen puolustus on jo nyt myös ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten puolustus. Meillä on valtavan paljon yhteistä, ei vähiten kulttuuriperintömme. En voi olla mainitsematta kuriositeettina, että esimerkiksi Suvivirsi lauletaan myös Ruotsissa useimmissa kouluissa lukuvuoden päättäjäisten yhteydessä, Henriksson jatkaa.

– Avataan siis rohkeasti keskustelu. Meidän on pohdittava, millä aloilla kansalaisemme hyötyisivät eniten tiiviimmästä yhteistyöstä, ja miltä tällainen yhteistyö voisi käytännössä näyttää. Nyt on aika rakentaa vahvempaa Pohjolaa.

Henriksson painottaa myös tarvetta vahvistaa koko Euroopan puolustusta ja turvallisuutta.

– Meidän on myös uskallettava uudistaa EU:n päätöksentekoprosesseja niin, että voimme tehdä enemmistöpäätöksiä erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, jotka koskevat meidän kaikkien tulevaisuutta. Millään maalla ei tulisi olla veto-oikeutta eikä minkään maan tulisi voida pitää muita EU-maita panttivankeina, kuten Unkari Viktor Orbánin aikana, Henriksson päättää.