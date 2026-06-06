Varapuhemies Risikko: Maantieverkkoon on panostettava
6.6.2026 20:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Varapuhemies ja kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko piti puheen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n 90‑vuotisjuhlassa Seinäjoella lauantaina.
Kuljetusalalla on iso merkitys suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden, huoltovarmuuden ja taloudellisen kilpailukyvyn kannalta. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman toimivaa ja hyväkuntoista tieverkkoa.
"Suomen logistinen selkäranka on maantieverkko. Valtaosa tavaroista kulkee kumipyörillä, ja raskas liikenne varmistaa, että raaka-aineet, elintarvikkeet ja vientituotteet liikkuvat koko maassa. Tiestö on samalla monelle kuljetusalan ammattilaiselle työympäristö, jonka kunto vaikuttaa suoraan työturvallisuuteen, työn sujuvuuteen ja toimitusvarmuuteen", eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko sanoi puheessa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n 90‑vuotisjuhlassa Seinäjoella lauantaina.
Risikon mukaan tieverkollamme pelkkä pintojen paikkaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan kunnon perusparannusta. Alempiasteinen tieverkko on kriittinen erityisesti maa- ja metsätalouden, elintarvikehuollon sekä jäte- ja peruspalveluiden kuljetuksille. Koko tieverkon kunto ratkaisee Suomen saavutettavuuden ja elinvoiman.
"Tiestön kuntoon panostaminen on kaikin puolin kannattavaa. Tiestön kunnolla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja arjen sujumiseen, työllisyyteen ja talouteen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen", totesi Risikko.
Tiestön rahoituksen vahvistaminen tulevaisuudessa on välttämätöntä. Ennakoiva kunnossapito on tehokkain tapa ehkäistä kustannusten kasvua. Resursseja on kohdennettava hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus yrityksiin ja kansalaisiin koko maassa.
"Kuljetusala ja raskas liikenne on huomioitava päätöksenteossa nykyistä selkeämmin ja laajemmin. Muun muassa siirtymä uusiin käyttövoimiin edellyttää kattavaa ja tarkoituksenmukaista lataus- ja jakeluverkostoa kuljetusreiteille, jotta kuljetusten tehokkuus ja toimitusvarmuus säilyvät", Risikko sanoi.
Huomiota on kiinnitettävä myös raskaan liikenteen taukopaikkoihin. Niiden määrä, turvallisuus ja palvelutaso eivät vastaa nykyisiä tarpeita.
"Riittävät ja hyvin varustellut taukopaikat ovat keskeinen osa kuljettajien työhyvinvointia, mutta myös liikenneturvallisuutta. Taukopaikkaverkoston kehittäminen tulee nähdä osana kokonaisuutta, jossa voidaan samanaikaisesti edistää myös uusien käyttövoimien jakeluinfraa”, Risikko arvioi.
Risikon mukaan nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti myös Euroopan unionin tarjoamat rahoitusmahdollisuudet.
"EU-rahoitus tukee infrastruktuurin kehittämistä erityisesti keskeisillä liikennekäytävillä, sotilaallisen liikkuvuuden vahvistamisessa sekä kestävien kuljetusratkaisujen edistämisessä. Näiden rahoituskanavien tehokas käyttäminen on välttämätöntä, jotta tieverkon kuntoa voidaan parantaa ja sen kehittämistä vauhdittaa", Risikko muistutti.
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Yhteyshenkilöt
Paula RisikkoEduskunnan varapuhemies
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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