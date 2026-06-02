Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – Vaasan yliopisto kutsuu SuomiAreenaan 23.6.
8.6.2026 08:20:00 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Miten Suomen vahvuudet käännetään kestäväksi kasvuksi ja investoinneiksi? Vaasan yliopiston SuomiAreena-keskustelu "Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – talous kasvuun puhtaalla energialla ja kriisinsietokykyä vahvistamalla" kokoaa tiistaina 23. kesäkuuta Porin Kirkkolavalle Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Minna Helteen, Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtajan Matti Vaattovaaran, Vaasan yliopiston rehtorin Minna Martikaisen ja Sitran yliasiamiehen Atte Jääskeläisen.
Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – talous kasvuun puhtaalla energialla ja kriisinsietokykyä vahvistamalla
- Aika: tiistaina 23.6.2026 klo 11.00–11.45
- Paikka: SuomiAreenan Kirkkolava, Hallituskatu 1, Pori
Velkaantumisen keskellä Suomi tarvitsee kasvua, joka vahvistaa tuottavuutta, vientiä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä. Talouskasvu edellyttää luottamusta siihen, että Suomi on vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö. Samalla Suomessa tarvitaan kykyä uudistua, houkutella investointeja ja hyödyntää korkeaa osaamista.
Vaasan yliopiston järjestämässä SuomiAreena-keskustelussa pohditaankin, miten Suomen vahvuudet – korkea osaaminen, laadukas tutkimus, puhdas energia ja turvallinen toimintaympäristö – saadaan käännettyä kestäväksi talouskasvuksi ja investoinneiksi.
Puhdas energia vahvistaa vetovoimaa ja houkuttelee Suomeen datakeskuksia ja muuta energiaintensiivistä teollisuutta. Mutta miten varmistetaan, että investointien hyödyt jäävät Suomeen ja energiaa riittää kaikille myös jatkossa?
Keskustelua voi seurata paikan päällä SuomiAreenan uudella Kirkkolavalla Keski-Porin kirkon vieressä tai SuomiAreenan livestriimissä Mtv.fi:ssä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Riikka KalmiSidosryhmä- ja tiedeviestinnän asiantuntijaVaasan yliopisto / Sidosryhmäsuhteet ja vaikuttaminenPuh:0294498231riikka.kalmi@uwasa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Energia-alan myyntisektori eskaloituvien kyberuhkien kohteena – suojakeinoja vahvistettava2.6.2026 12:11:44 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava Mikko Suorsan väitöstutkimus osoittaa, että energia-alan myyntisektori on keskeinen, mutta haavoittuva osa energiateollisuuden arvoketjua ja yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Sektori on jäänyt kyberturvallisuuden katvealueeksi, ja tutkimus esittelee konkreettisia keinoja sen resilienssin vahvistamiseen. Kyseessä on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka keskittyy nimenomaisesti energia-alan myyntiorganisaatioihin.
Energy retail sector faces escalating cyber threats – stronger security measures required2.6.2026 12:11:44 EEST | Press release
A doctoral dissertation by Mikko Suorsa, to be defended at the University of Vaasa, reveals that the energy retail sector is an essential yet vulnerable part of the energy industry’s value chain and of critical infrastructure. Having received comparatively little attention in cybersecurity efforts, the sector requires strengthened resilience, and the study introduces concrete methods to achieve this. It is one of the first studies to focus specifically on energy retail organisations.
Pienten elintarvikeyritysten aktiivisuus suhdemarkkinoinnissa antaa niille neuvotteluvoimaa1.6.2026 12:40:49 EEST | Tiedote
Pienten elintarvikealan yritysten ja isojen asiakkaiden välisiä liikesuhteita leimaa usein vallan epätasapaino. Leena Viitaharjun Vaasan yliopistolle tekemä tuore väitöstutkimus osoittaa kuitenkin, että pienyritykset voivat parantaa asemaansa rakentamalla luottamusta suunnitelmallisesti ja hoitamalla liikesuhdetta aktiivisesti.
Vaasan yliopistolle kansainvälisesti erittäin arvostettu EQUIS-akkreditointi27.5.2026 12:02:59 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistolle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu EFMD Quality Improvement System (EQUIS) -laatuakkreditointi toukokuusta 2026 alkaen.
Tekoäly ei viekään työtäsi, vaan muuttaa sen – mutta vain, jos luotat siihen20.5.2026 13:24:05 EEST | Tiedote
Generatiivisen tekoälyn nousu on herättänyt laajaa huolta työpaikkojen säilymisestä ja ihmistyön tulevaisuudesta. Vaasan yliopistossa tarkastettava Zhe Zhun väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että kun työntekijät luottavat järjestelmään ja näkevät sen hyödyllisenä kumppanina uhan sijaan, tekoäly voi lisätä työhön sitoutumista ja auttaa rakentamaan kestävämpiä työuria.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme