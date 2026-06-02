Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – Vaasan yliopisto kutsuu SuomiAreenaan 23.6.

Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – talous kasvuun puhtaalla energialla ja kriisinsietokykyä vahvistamalla





Aika: tiistaina 23.6.2026 klo 11.00–11.45

tiistaina 23.6.2026 klo 11.00–11.45 Paikka: SuomiAreenan Kirkkolava, Hallituskatu 1, Pori





Velkaantumisen keskellä Suomi tarvitsee kasvua, joka vahvistaa tuottavuutta, vientiä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä. Talouskasvu edellyttää luottamusta siihen, että Suomi on vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö. Samalla Suomessa tarvitaan kykyä uudistua, houkutella investointeja ja hyödyntää korkeaa osaamista.

Vaasan yliopiston järjestämässä SuomiAreena-keskustelussa pohditaankin, miten Suomen vahvuudet – korkea osaaminen, laadukas tutkimus, puhdas energia ja turvallinen toimintaympäristö – saadaan käännettyä kestäväksi talouskasvuksi ja investoinneiksi.

Puhdas energia vahvistaa vetovoimaa ja houkuttelee Suomeen datakeskuksia ja muuta energiaintensiivistä teollisuutta. Mutta miten varmistetaan, että investointien hyödyt jäävät Suomeen ja energiaa riittää kaikille myös jatkossa?

Keskustelua voi seurata paikan päällä SuomiAreenan uudella Kirkkolavalla Keski-Porin kirkon vieressä tai SuomiAreenan livestriimissä Mtv.fi:ssä.

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