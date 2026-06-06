Bergqvist: Tarvitsemme Lasten Suomi -ohjelman
6.6.2026 14:56:42 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist peräänkuuluttaa inhimillisempää yhteiskunnallista ilmapiiriä ja kansallista ohjelmaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. RKP:n puoluekokouksessa Bergqvist varoitti yhteiskunnan kasvavan polarisaation ja lisääntyvän lapsiköyhyyden seurauksista.
– Kun politiikka perustuu ihmisten vastakkainasetteluun, menetämme sekä yhteishengen että uskon tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee enemmän kunnioitusta, enemmän luottamusta ja vähemmän vastakkainasettelua. Suomi tarvitsee poliittista johtajuutta, joka luo turvallisuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, ei epäluottamusta ja ristiriitoja, Bergqvist sanoi puheessaan.
Bergqvist toteaa, että hallituksen säästötoimet toteutettiin aikana, jolloin odotettiin nopeampaa talouskasvua ja parempaa työllisyyttä. Kun nämä vaikutukset jäivät toteutumatta, toimenpiteitä olisi pitänyt arvioida uudelleen.
– Tämän seurauksena monet perheet ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja lapsiköyhyys on kasvanut. Se, että lähes 140 000 lasta kärsii tilanteesta, on vakava epäonnistuminen ja edellyttää nopeita toimia, Bergqvist sanoo.
Puheessaan Bergqvist nosti esiin myös yhteyden ihmisten hyvinvoinnin ja maan turvallisuuden välillä.
– Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen varusmiehiä. Jos heikennämme heidän luottamustaan yhteiskuntaan, vaarannamme myös Suomen maanpuolustustahdon. Vahva puolustus perustuu ennen kaikkea ihmisiin, ei pelkästään kalustoon, Bergqvist sanoo.
Investoinnit lasten ja nuorten tulevaisuuteen ovat investointeja vahvempaan, turvallisempaan ja yhtenäisempään Suomeen. Siksi Bergqvist haluaa, että RKP työskentelee laaja-alaisen Lasten Suomi -ohjelman puolesta, jonka tavoitteena on:
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vähentää lapsiköyhyyttä
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kohdentaa lapsilisä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat
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vahvistaa neuvolatoimintaa ja matalan kynnyksen palveluja
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osallistaa kolmas sektori nykyistä paremmin
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tehostaa toimia perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
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kehittää lastensuojelun perhehoitoa
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käynnistää kokeilun kokonaiskoulupäivästä ja tarjota kerhotoimintaa koululomien aikana
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
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