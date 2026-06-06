Keskustan puoluekokouksen henkilövalinnat

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen: Lähipalvelut yhteisen Suomen ja kansanvallan tae - suurkunnat ja keskittäminen väärää politiikkaa 5.6.2026 16:28:55 EEST | Tiedote

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan lähipalvelut ja elämisen edellytykset koko maassa ovat yhteisen Suomen ja 120-vuotiaan suomalaisen kansanvallan perusta ja tae.