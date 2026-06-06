Suomen Keskusta r.p.

Keskustan puoluekokouksen henkilövalinnat

6.6.2026 17:39:41 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan puoluekokouksen lauantai-iltapäivänä äänestettiin jäsenet puoluejohtoon.

Kuvassa Keskustan varapuheenjohtajaehdokkaat Karoliina Harjuoja, Petra Schulze-Steinen, Markus Lohi, Markku Siponen, Hilkka Kemppi ja Jouni Ovaska.
Kuvassa Keskustan varapuheenjohtajaehdokkaat Karoliina Harjuoja, Petra Schulze-Steinen, Markus Lohi, Markku Siponen, Hilkka Kemppi ja Jouni Ovaska.

Keskustan puoluekokous valitsi yksimielisesti puolueen puheenjohtajaksi Antti Kaikkosen. Puoluesihteeri Antti Siika-aho sai myös puolueväeltä yksimielisesti kahden vuoden jatkopestin.

Keskustan varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi, kansanedustaja Markku Siponen ja kansanedustaja Markus Lohi.

Varapuheenjohtajavaaleissa annettiin ääniä seuraavasti:


Hilkka Kemppi 1206 ääntä,
Markku Siponen 935 ääntä, 
Markus Lohi 792 ääntä,
Jouni Ovaska 652 ääntä, 
Petra Schulze Steinen 554 ääntä ja 
Karoliina Harjuoja 244 ääntä.

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änä viikonloppuna Tampere on suomalaisen demokratian kesäpääkaupunki. Täällä kohtaavat ihmiset eri puolilta maata, erilaisista elämäntilanteista ja erilaisista taustoista. Yhdistämässä voimiaan yhden yhteisen tavoitteen puolesta: paremman Suomen rakentamiseksi. Siispä, olette lämpimästi tervetulleita Keskustan 120-vuotisjuhlapuoluekokoukseen tänne Tampereelle. Tampereen kadut täyttää tänä viikonloppuna yli 2500 keskustalaista.

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