Keskustan puoluekokouksen henkilövalinnat
6.6.2026 17:39:41 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluekokouksen lauantai-iltapäivänä äänestettiin jäsenet puoluejohtoon.
Keskustan puoluekokous valitsi yksimielisesti puolueen puheenjohtajaksi Antti Kaikkosen. Puoluesihteeri Antti Siika-aho sai myös puolueväeltä yksimielisesti kahden vuoden jatkopestin.
Keskustan varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi, kansanedustaja Markku Siponen ja kansanedustaja Markus Lohi.
Varapuheenjohtajavaaleissa annettiin ääniä seuraavasti:
Hilkka Kemppi 1206 ääntä,
Markku Siponen 935 ääntä,
Markus Lohi 792 ääntä,
Jouni Ovaska 652 ääntä,
Petra Schulze Steinen 554 ääntä ja
Karoliina Harjuoja 244 ääntä.
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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