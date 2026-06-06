SDP:n Tuppurainen: Kokoomuksen Orpon suu puhuu yhtä ja kädet tekevät toista – pohjoismaista hyvinvointivaltiota on ajettu alas
6.6.2026 16:07:17 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Petteri Orpo puhuu kauniita korulauseita pohjoismaisesta hyvinvointimallista, vaikka kokoomuksen teot tällä hallituskaudella ovat vieneet aivan toiseen suuntaan, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.
– Todellinen pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu sukupuolten tasa-arvolle ja työmarkkinoiden sopimuskulttuurille, jossa työntekijänkin oikeuksista huolehditaan. Näitä molempia hallitus on romuttanut muun muassa heikentämällä naisten asemaa työmarkkinoilla pätkätyölailla ja sitomalla valtakunnansovittelijan kädet työehtoneuvotteluissa palkkakuoppalailla.
– Orpo maalaili linjapuheessaan jatkoa näille toimille, mutta tulostaulua katsellessa tämä ei povaa hyvää. Kokoomuksen käsitys pohjoismaisesta hyvinvointimallista on sen arjesta vieraantunut ja ylimielinen irvikuva, joka ei vastaa sitä hyvinvointivaltion mallia, jota SDP puolustaa ja haluaa olla kehittämässä.
– Naisten oikeudet ja työntekijän asema ovat kokoomukselle kauppatavaraa sen pyrkimyksessä jatkaa yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, päättää Tuppurainen.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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