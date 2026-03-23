Kuurojen Liiton liittokokous: Viittomakielisen kulttuurin tulevaisuus on turvattava
6.6.2026 17:35:45 EEST | Kuurojen Liitto ry | Tiedote
Viittomakielinen kulttuuri on Suomessa vakavassa vaarassa. Kuurojen Liiton liittokokous ilmaisee syvän huolensa siitä, että viittomakielisen kulttuurin toimintaedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi. Liittokokous pidettiin Turussa 6.6.2026.
Kuurojen Liiton kulttuurituotanto on jäänyt ilman valtion kulttuuriavustusta jo toista vuotta peräkkäin. Vielä vuonna 2024 tukea myönnettiin 40 000 euroa, mutta vuosina 2025 ja 2026 rahoitusta ei ole saatu lainkaan.
Toistuva rahoituksen puute uhkaa viittomakielisen kulttuurin jatkuvuutta Suomessa. Kyse on valmiiksi haavoittuvasta kulttuurista, jossa tekijöitä on vähän ja toiminta riippuu vahvasti ulkopuolisesta tuesta. Viittomakielisten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin ei toteudu ilman riittäviä toimintaedellytyksiä.
Erityistä huolta herättää Kuurojen kulttuuripäivien tulevaisuus. Vuodesta 1956 järjestetty tapahtuma on keskeinen osa viittomakielistä yhteisöä ja kuuluu Suomen elävän perinnön kansalliseen luetteloon.
Suomessa on käynnissä kuurojen ja viittomakielisten valtiollinen totuus- ja sovintoprosessi, jonka tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva syrjivistä rakenteista sekä esittää toimenpiteitä kuurojen ja viittomakielisten aseman parantamiseksi. Tilanne on ristiriitainen: samalla kun valtio pyrkii vahvistamaan viittomakielisten asemaa ja lisäämään tietoisuutta heidän kulttuuristaan, se leikkaa rahoitusta viittomakieliseltä kulttuurilta.
Kuurojen Liiton liittokokous vaatii, että viittomakielisen kulttuurin rahoitus turvataan pitkäjänteisesti. Viittomakielinen kulttuuri ei saa jäädä hallinnonalojen väliinputoajaksi rahoitusvastuun epäselvyyksien vuoksi.
Julkilausuma kokonaisuudessaan: https://kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/liittokokous-2026-julkilausuma-viittomakielisen-kulttuurin-tulevaisuus-on-turvattava/
Viittomakielisen kulttuurin pelastamiseksi on avattu myös adressi, joka on avoinna 31.8. asti:
https://www.adressit.com/viittomakielisen_kulttuurin_rahoitus_tulee_turvata
Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2027.
Henkilövalinnat:
Liittokokous valitsi hallitukseen uusiksi jäseniksi Liisa Syväsalmen (Viittovat perheet) ja Sanna Paasosen (Mikkelin Kuurojen Yhdistys) kolmivuotiskaudelle sekä Anneli Salomaan (Helsingin Kuurojen Yhdistys) kaksivuotiskaudelle.
Liittokokouksessa oli edustettuna 21 jäsenyhdistystä yhteensä 31 edustajalla.
Lisätiedot:
tiedottaja Tiina Vihra GSM 040 828 1846, tiina.vihra@kuurojenliitto.fi
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