SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Kokoomus nimenomaan on rikkaiden puolue

– Orpo julisti ensin kokoomuksen olevan kaikkien hommansa hoitavien suomalaisten puolella ja kertoi sitten puolueen tavoittelevan Suomea, jossa verottaja ei vie yli puolta ansaitusta lisäeurosta ja jossa perintö- ja lahjavero poistetaan. Orpo lupailee siis lisää veronalennuksia, jotka ovat aivan irrallaan julkisen talouden todellisuudesta. Tällä kaudella kokoomus on jo vienyt läpi kaikkein varakkaimpiin painottuneet veronalennukset, kun taas pieni- ja keskituloisten verotus on jopa kiristynyt. Aiotaanko varakkaiden veronkevennykset tällä kertaa rahoittaa lapsiperheiltä vai hoitoon pääsystä leikkaamalla, kysyy Razmyar.

– Samaan puheeseen Orpo oli mahduttanut kauniita sanoja siitä, kuinka jokaisella on oikeus kehittyä taustastaan riippumatta ja elää itsensä näköistä unelmaa. Onko hänellä mitään käsitystä siitä, mitä tämä hallitus on tehnyt romuttaessaan monen suomalaisen perheen kyvyn selviytyä puhumattakaan siitä, että he rohkenisivat unelmoida?

– Hyvinvointiyhteiskunnan voi mainita vaikka 20 kertaa, jos teot ovat kuitenkin aivan muuta. Kokoomuksen talouslinja on läpeensä ideologinen ja se ajaa rikkaiden etuja. Sitä he ovat tehneet tällä kaudella ja sitä tulevat jatkamaan, jos heillä mahdollisuus siihen on.