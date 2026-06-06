Eva Biaudet: Rohkea RKP inhimillisemmän Suomen puolesta
6.6.2026 18:10:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puoluekokouksessa Vantaalla kansanedustaja Eva Biaudet peräänkuuluttaa rohkeaa RKP:tä, joka puolustaa ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja ihmisarvoa silloinkin, kun se on poliittisesti epämukavaa.
– Näemme maailmalla, kuinka demokratioita haastetaan, vapauksia kavennetaan ja suurvallat toimivat ilman kunnioitusta ihmisarvoa tai kansainvälistä oikeutta kohtaan. Emme saa antaa pelon määrittää Suomen paikkaa maailmassa, Biaudet sanoo.
Biaudet korostaa, että pohjoismainen turvallisuus rakentuu luottamukselle, tasa-arvolle, osallisuudelle, oikeusvaltiolle ja kansainväliselle yhteistyölle. Suomen tulee jatkossakin puolustaa Ukrainaa ja Eurooppaa, mutta samalla myös demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisarvoa.
– Inhimillinen Suomi on maa, jossa lapsiköyhyyteen puututaan, jossa nuoret uskaltavat luottaa tulevaisuuteen ja jossa jokainen Suomessa asuva voi tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan, Biaudet sanoo.
Biaudet korostaa myös, että RKP:n on oltava selkeä ja näkyvä silloin, kun yleinen mielipide kovenee.
– Ihmisten täytyy nähdä ja kuulla, missä me seisomme. RKP:n tulee olla puolue, joka sanoo ei politiikalle, jossa ihmisiä kohdellaan ongelmina eikä kanssaihmisinä. Ihmisarvo ei ole erityisintressi. Se on koko yhteiskuntamme perusta, Biaudet sanoo.
Samalla hän kiittää puolueen ministereitä, eduskuntaryhmää ja aktiivisia toimijoita heidän työstään hallituskauden aikana.
– Monet päätökset olisivat ilman RKP:tä olleet kovempia, kylmempiä ja huonompia. Kiitos ei kuitenkaan saa olla syy tyytyä nykyiseen. RKP:n tehtävä ei ole olla varovainen sivustakatsoja. RKP:n tehtävä on olla rohkea liberaali ääni silloin, kun muut vaikenevat, Biaudet sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
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