Demarinuorten uusi puheenjohtaja on tuusulalainen Julia Väänänen

6.6.2026 19:47:37 EEST | Demarinuoret | Tiedote

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Demarinuorten puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu 24-vuotias Julia Väänänen Tuusulasta. Demarinuoret on kokoontunut Tampereelle 120-vuotisjuhlaliittokokoukseen 160 demarinuoren voimin.

– Orpo-Purran oikeistohallitus on omalla politiikallaan syventänyt nuorten epävarmuutta ja heikentänyt tulevaisuudenuskoa. Juuri Demarinuorten pitää olla se liike, joka näkyy, kuuluu ja ravistelee suomalaista politiikkaa. Liike, joka puolustaa maksutonta koulutusta, taistelee reilun työelämän puolesta ja rakentaa kasvua, jossa myös nuorilla on mahdollisuus elää hyvää elämää, Väänänen sanoo.

Väänänen on sairaanhoitajaopiskelija ja STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja ja on toiminut aiemmin muun muassa Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK ry:n puheenjohtajana.

– Demarinuorten tavoitteena on nostaa nuorten asiat keskiöön ensi kevään eduskuntavaaleissa sekä nostaa lisää nuoria päättäjiä eduskuntaan. Nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon on oltava politiikan keskiössä ja eduskuntavaalien tärkein teema, Väänänen linjaa.

Demarinuoret kokoontuvat parhaillaan Tampereella järjestön 120-vuotisjuhlaliittokokoukseen. Järjestölle valitaan myöhemmin lauantaina kaksi varapuheenjohtajaa ja sunnuntaina muut liittohallituksen jäsenet.

Lisätietoja:

Julia Väänänen

0407559558

julia.vaananen@gmail.com

Ilona Untamala

0504430820

ilona.untamala@demarinuoret.fi 

Avainsanat

puheenjohtajademarinuoret

Yhteyshenkilöt

Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtaja

Puh:0407559558

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