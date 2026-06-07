SDP:n Helena Marttila: Naisnäkökulmaa ei voi enää ohittaa
7.6.2026 10:04:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous päätti, että se ei velvoita puoluehallitusta edistämään toiminnassaan feminististä politiikkaa. Oikeallakin olisi ollut syytä havahtua siihen, ettei naisnäkökulmaa voi törkeästi enää sivuuttaa, sanoo kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila (sd.).
– On surullista seurata, miten kokoomus on valinnut lähteä persujen ja suuryritysten kaverina tielle, joka murentaa suomalaisuuden vakainta perustaa: luottamusta ja hyvinvointivaltion turvaverkkoa. Lisää annetaan niille, joilla on jo valmiiksi eniten, samalla kun heikompiosaisilta leikataan, asiakasmaksuja korotetaan ja työelämän epävarmuutta lisätään. Näitä epäoikeudenmukaisia arvovalintoja ei orastava talouskasvukaan muuksi muuta.
– Suomessa ei ole koskaan ollut näin oikeistolaista hallitusta. Siksi yhä useampi näkee nyt selkeämmin, millaista arvomaailmaa hallituksen konservatiivinen oikeistopolitiikka todella edustaa. Presidentti Niinistöä lainaten: naamiot on riisuttu. Kauniiden sanojen ja todellisten tekojen ristiriita on nyt kaiken kansan nähtävillä.
Espoolaisena Marttila tunnistaa ilmiön, jossa yhä useampi yhteiskunnallisesti valveutunut nainen katsoo politiikkaa nyt uudesta kulmasta. Moni kokee, että hallituksen politiikasta on kadonnut ihmisyys.
– Jäljelle on jäänyt kylmä tehokkuuspuhe, jossa kaikki mitataan euroissa, mutta hallitus vähät välittää siitä, mitä tapahtuu arjen turvallisuudelle. Orpon hallituksen toimet näkyvät erityisesti naisten arjessa: palkkaerot, hoivavastuu, pätkätyöt, syrjintä, korkeat asiakasmaksut, sukupuolistunut väkivalta. Nämä eivät ole identiteettipolitiikkaa, ne ovat monen naisen todellisuutta.
– Kun sosiaaliturvaa heikennetään, lasku kaatuu yksinhuoltajille, osa-aikatyöntekijöille ja hoivavastuuta kantaville. Kun pätkätyölakeja runnotaan läpi piittaamatta raskaussyrjinnän riskistä, viesti on selvä: naisten arki ei ole päätöksenteon keskiössä.
Marttila kummeksuu oikeiston halua irtisanoutua feminismistä lähes refleksinomaisesti ikään kuin sana olisi muuttunut kirosanaksi.
– Tämä on todella surullista ajassa, jossa anti-gender -liikkeen kaltaiset ilmiöt nimenomaisesti vastustavat tasa-arvoa miljoonarahoituksen turvin. Ja kuitenkin oikeallakin puhutaan huolestuneina työelämän sukupuolittumisesta tai naisiin kohdistuvasta väkivallasta – juuri feminismi pohtii näitä ilmiöitä ja sitä, miksi yhteiskunnan rakenteet kohtelevat ihmisiä eri tavoin, miksi tietyt ongelmat kasaantuvat yhä samoille ihmisille ja miten maailma voisi olla toisenlainen.
Marttila muistuttaa, että aikoinaan mahdottomilta "feministisiltä utopioilta" kuulostivat myös päivähoito, kahdeksan tunnin työpäivä, kouluruoka ja naisten oikeus päättää omasta elämästään. Naisten osallistumista työelämään on verrattu talousvaikutukseltaan teollistumisen kaltaisiin suuriin yhteiskunnallisiin murroksiin. On sitten kyse oppimistuloksista, henkisestä huoltovarmuudesta tai talouskasvusta, niin tasa-arvolla on Marttilan mukaan ainoastaan positiivisia vaikutuksia.
– Olen kuluneen viikon fiilistellyt sitä, että juuri naiset voivat ratkaista ensi kevään vaalit. Tällä viikolla (1.6.) tuli kuluneeksi tasan 120 vuotta siitä, kun naiset saivat täydet poliittiset oikeudet Suomessa ja nyt on aika tehdä rohkeasti feminististä politiikkaa. Politiikan keskiössä eivät voi olla vain lyhytnäköiset numeroharjoitukset, vaan arki, hoiva, työelämän turva ja inhimillisyys. Tämä aika suorastaan huutaa uusia feministisiä utopioita. Näkymiä siitä, mikä ei vielä ole mahdollista.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Piritta Rantanen Keski-Suomen piirin jäsenäänestyksen ykkönen7.6.2026 12:27:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen SDP:n piiri kävi jäsenäänestyksen kansanedustajaehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleihin vuonna 2027. Jäsenäänestyksen ykköseksi nousi toisen kauden kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Piritta Rantanen. – Äänestyksen tulos on minulle iloinen yllätys. Tulos SDP:n keskisuomalaisten jäsenistön parissa kertonee siitä kovasta työstä, mitä olen kansanedustajana tehnyt ja mitä asioita eduskunnassa ajan, toteaa Rantanen.
SDP:n Tuppurainen: Kokoomuksen Orpon suu puhuu yhtä ja kädet tekevät toista – pohjoismaista hyvinvointivaltiota on ajettu alas6.6.2026 16:07:17 EEST | Tiedote
– Petteri Orpo puhuu kauniita korulauseita pohjoismaisesta hyvinvointimallista, vaikka kokoomuksen teot tällä hallituskaudella ovat vieneet aivan toiseen suuntaan, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.
SDP:n Elisa Gebhard: Excelit eivät karkota naisia – kokoomuksen politiikka karkottaa6.6.2026 08:05:49 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard paheksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran kommenttia siitä, että excelit ja talousluvut eivät vetoaisi naisiin. – On vanhoillinen ajatus, että naiset eivät olisi kiinnostuneita taloudesta. Sen sijaan kokoomuksen politiikka osoittaa käytännössä, ettei kokoomus ole naisten puolella. Kokoomuksessa tunnutaan pitävän naisia tyhminä, Gebhard linjaa.
Sote-valiokunnan enemmistö: Alkoholilakiin tiukennuksia – etämyyntiä koskevat muutokset on notifioitava mietinnön mukaisesti5.6.2026 18:34:06 EEST | Tiedote
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen esitystä alkoholilain muuttamisesta. Opposition mielestä valiokunnan tekemät muutokset ovat välttämättömiä kansanterveyden, verotulojen ja suomalaisen alkoholijärjestelmän uskottavuuden turvaamiseksi.
SDP:n Pia Viitanen: Keskustan kannattaisi keskittyä oman linjansa kirkastamiseen muiden haukkumisen sijasta5.6.2026 15:57:22 EEST | Tiedote
-Keskustan kannattaisi keskittyä ennemmin oman talouspoliittisen linjansa kirkastamiseen kansalaisille, kuin muiden haukkumiseen. Keskustan omat avaukset tulevasta talouspolitiikasta ovat jäännet kovin ohuiksi, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme