Strand: Vahvat investointisignaalit osoittavat, että Suomi on oikealla tiellä

Suomen talous osoittaa selviä merkkejä elpymisestä ja tulevaisuudenuskosta. OECD:n tuoreen tilaston mukaan Suomi oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toiseksi nopeimmin kasvanut jäsenmaa – merkki siitä, että investoinnit ja luottamus suuntautuvat jälleen Suomeen.

– Vahva hyvinvointiyhteiskunta rakentuu arvonluonnin varaan. Kyse on investoinneista, innovaatioista ja uusista työpaikoista – juuri nämä rahoittavat pitkällä aikavälillä hyvinvointimme, koulutuksemme ja terveydenhuoltomme, sanoo Strand.

Puoluekokouspuheessaan Strand korosti, että Suomen on oltava yksi houkuttelevimmista investointikohteista. Vakaus, ennakoitavat pelisäännöt ja pitkäjänteiset poliittiset päätökset ovat ratkaisevia, jotta yritykset uskaltavat investoida Suomeen myös pitkällä aikavälillä.

Viime aikoina on julkistettu useita merkittäviä investointiuutisia. Microsoft on tehnyt uuden investointipäätöksen Suomeen, ja samalla yritykset kuten Kone, Wärtsilä, Hitachi Energy, ABB ja Danfoss jatkavat laajentumistaan. Pohjanmaalla energiateknologiayritysten klusteri kasvaa, ja investointeja nähdään myös Turun seudun telakkateollisuudessa, Kotkan akkuklusterissa sekä Loviisan vetytalouden hankkeissa.

– Kun yritykset investoivat satoja miljoonia euroja, päätökset perustuvat huolellisiin analyyseihin. Se, että nämä investoinnit kohdistuvat Suomeen, on vahva osoitus luottamuksesta osaamiseemme, instituutioihimme ja pitkäjänteisyyteemme, Strand sanoo.

Suomen vahvuudet – korkea koulutustaso, vakaat yhteiskunnalliset rakenteet ja puhtaan energian saatavuus – korostuvat entisestään nopeasti digitalisoituvassa ja energiaa uudistavassa maailmassa. Samalla kasvavat tulevaisuuden alat, kuten tekoäly, energiainfrastruktuuri, datakeskukset ja lääketeollisuus.

Strand nosti esille myös valtionyhtiöiden roolin kehityksessä. Fortum vahvistaa asemaansa energiamarkkinoilla, ja Finnish Minerals Group rakentaa Euroopan akkuteollisuuden arvoketjua. Puolustusteollisuudessa syntyy uusia strategisia yhteistyöhankkeita, muun muassa Patri­a ja tekoäly-yhtiö NestAI:n sekä Sisun ja Valmet Automotiven välillä.

– Suomi investoi tulevaisuuden aloihin – energiaan, teknologiaan, tutkimukseen ja innovaatioihin. Kun investoinnit muuttuvat työpaikoiksi, vienniksi ja uusiksi ratkaisuiksi, rakennamme samalla vahvemman hyvinvointiyhteiskunnan perustan, Strand päättää.