Kokoomuksen puoluekokous valitsi Arto Satosen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ja uuden puoluevaltuuston vuosille 2026–2028
7.6.2026 11:18:54 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous on käynnissä Jyväskylän Paviljongissa. Puoluekokous valitsi puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Arto Satosen. Lisäksi puoluevaltuustoon valittiin 60 jäsentä ympäri Suomen jokaisesta piiristä.
Pirkanmaalta kotoisin oleva Arto Satonen on pitkän linjan kansanedustaja ja toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 alkaen. Hän toimi kaksi vuotta Orpon hallituksen työministerinä.
Puoluevaltuusto käyttää puolueen ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuston kausi alkaa heti ja päättyy seuraavaan puoluekokoukseen. Puoluevaltuuston jäseniksi kaudelle 2026-2028 on valittu seuraavat henkilöt:
Helsinki: Leena Mutanen, Maria Jokinen, Matti Niiranen, Janne Rauramo, Saska Kolehmainen, Carla Vesto, Anu Puustinen
Uusimaa: Mia Nores, Paula Utti, Tapio Saarelainen, Pekka Reinikainen, Riina Mattila, Kalle Ikkelä, Heidi Perkiö, Netta Tuomisto, Sari Paukku-Sani, Antti Blomqvist, Petri Hakasaari, Jari Hämäläinen
Varsinais-Suomi: Mika Tättilä, Kaisa Isotupa, Jan Lindström, Arvi Tolvanen, Mari Kangas, Julia Siimento, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Sauli Seittenranta
Satakunta: Mikko Kivinen, Christa Lahto, Sari Petterson
Häme: Venla Kalmi, Susanna Lahtinen, Helena Lehkonen, Teresa Rautapää, Tiina Seppälä
Pirkanmaa: Rimma Ahonen, Joona Paija, Anne-Mari Jussila, Antti Talonen, Karita Jäppinen, Hannele Nordfors, Laura Ylä-Lyly
Kaakkois-Suomi: Christa Carpelan, Päivi Löfman, Tuomas Tiainen, Mirja Anunti-Virta
Savo-Karjala: Susanna Kartimo-Kröger, Jari Puustinen
Keski-Suomi: Jooel Niittynen, Emilia Koikkalainen
Pohjanmaa: Helinä Marjamaa, Marko Heinonen, Jaakko Pukkinen, Ali Abdalla, Lea Korpi
Pohjois-Pohjanmaa: Tiina Heikkinen, Tuula Mustonen, Pekka Simonen
Kainuu: Matti-Jussi Pollari
Lappi: Juhani Juuruspolvi
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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