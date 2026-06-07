Kokoomuksen puoluekokous valitsi Arto Satosen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ja uuden puoluevaltuuston vuosille 2026–2028

7.6.2026 11:18:54 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote

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Kokoomuksen puoluekokous on käynnissä Jyväskylän Paviljongissa. Puoluekokous valitsi puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Arto Satosen. Lisäksi puoluevaltuustoon valittiin 60 jäsentä ympäri Suomen jokaisesta piiristä.

Pirkanmaalta kotoisin oleva Arto Satonen on pitkän linjan kansanedustaja ja toiminut kansanedustajana vuodesta 2003 alkaen. Hän toimi kaksi vuotta Orpon hallituksen työministerinä. 

Puoluevaltuusto käyttää puolueen ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuston kausi alkaa heti ja päättyy seuraavaan puoluekokoukseen. Puoluevaltuuston jäseniksi kaudelle 2026-2028 on valittu seuraavat henkilöt: 

Helsinki: Leena Mutanen, Maria Jokinen, Matti Niiranen, Janne Rauramo, Saska Kolehmainen, Carla Vesto, Anu Puustinen  

Uusimaa: Mia Nores, Paula Utti, Tapio Saarelainen, Pekka Reinikainen, Riina Mattila, Kalle Ikkelä, Heidi Perkiö, Netta Tuomisto, Sari Paukku-Sani, Antti Blomqvist, Petri Hakasaari, Jari Hämäläinen  

Varsinais-Suomi: Mika Tättilä, Kaisa Isotupa, Jan Lindström, Arvi Tolvanen, Mari Kangas, Julia Siimento, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Sauli Seittenranta

Satakunta: Mikko Kivinen, Christa Lahto, Sari Petterson

Häme: Venla Kalmi, Susanna Lahtinen, Helena Lehkonen, Teresa Rautapää, Tiina Seppälä

Pirkanmaa: Rimma Ahonen, Joona Paija, Anne-Mari Jussila, Antti Talonen, Karita Jäppinen, Hannele Nordfors, Laura Ylä-Lyly

Kaakkois-Suomi: Christa Carpelan, Päivi Löfman, Tuomas Tiainen, Mirja Anunti-Virta

Savo-Karjala: Susanna Kartimo-Kröger, Jari Puustinen

Keski-Suomi: Jooel Niittynen, Emilia Koikkalainen

Pohjanmaa: Helinä Marjamaa, Marko Heinonen, Jaakko Pukkinen, Ali Abdalla, Lea Korpi

Pohjois-Pohjanmaa: Tiina Heikkinen, Tuula Mustonen, Pekka Simonen

Kainuu: Matti-Jussi Pollari

Lappi: Juhani Juuruspolvi    

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