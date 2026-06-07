SDP:n Piritta Rantanen Keski-Suomen piirin jäsenäänestyksen ykkönen
7.6.2026 12:27:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Keski-Suomen SDP:n piiri kävi jäsenäänestyksen kansanedustajaehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaleihin vuonna 2027. Jäsenäänestyksen ykköseksi nousi toisen kauden kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
– Äänestyksen tulos on minulle iloinen yllätys. Tulos SDP:n keskisuomalaisten jäsenistön parissa kertonee siitä kovasta työstä, mitä olen kansanedustajana tehnyt ja mitä asioita eduskunnassa ajan, toteaa Rantanen.
– Politiikassa tärkeintä minulle on hyvinvointivaltion jatkuvuuden varmistaminen. Olen ajanut vahvasti työelämän reiluja pelisääntöjä, toimivia terveyspalveluita sekä laadukasta koulutusta, kertoo Rantanen.
– Työ jatkuu kohti eduskuntavaaleja vuonna 2027. Tavallisten suomalaisten vuoksi on tärkeää, että SDP voittaa vaalit. Olemme ainoa todellinen vastavoima kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistorintamalle, joka on tällä kaudella heikentänyt hyvinvointivaltion rakenteita, painottaa Rantanen.
– Kiitän kaikkia minuun jäsenäänestyksessä luottaneita. Kutsun kaikki mukaan vaalityöhön! Tehdään taas yhdessä hyvä ja reilu kampanja ja luotsataan osaltamme SDP vaalivoittoon, päättää Rantanen.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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