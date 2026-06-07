SDP:n Piritta Rantanen Keski-Suomen piirin jäsenäänestyksen ykkönen

– Politiikassa tärkeintä minulle on hyvinvointivaltion jatkuvuuden varmistaminen. Olen ajanut vahvasti työelämän reiluja pelisääntöjä, toimivia terveyspalveluita sekä laadukasta koulutusta, kertoo Rantanen.

– Työ jatkuu kohti eduskuntavaaleja vuonna 2027. Tavallisten suomalaisten vuoksi on tärkeää, että SDP voittaa vaalit. Olemme ainoa todellinen vastavoima kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistorintamalle, joka on tällä kaudella heikentänyt hyvinvointivaltion rakenteita, painottaa Rantanen.

– Kiitän kaikkia minuun jäsenäänestyksessä luottaneita. Kutsun kaikki mukaan vaalityöhön! Tehdään taas yhdessä hyvä ja reilu kampanja ja luotsataan osaltamme SDP vaalivoittoon, päättää Rantanen.