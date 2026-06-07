Kokoomuksen puoluekokous valitsi puolueelle varapuheenjohtajiston

Karoliina Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hänet valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi viime puoluekokouksessa Tampereella vuonna 2024.

Antti Häkkänen on toiminut puolueen varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 lähtien. Mäntyharjusta kotoisin oleva Häkkänen toimii Orpon hallituksen puolustusministerinä.

Uudenmaan vaalipiiristä kotoisin oleva Sari Multala toimii Orpon hallituksen ýmpäristö- ja ilmastoministerinä. Tätä ennen hän toimii tiede- ja kulttuuriministerinä. Multala valittiin kansanedustajaksi vuonna 2015.