Kokoomuksen puoluekokous valitsi puolueelle varapuheenjohtajiston
7.6.2026 12:14:29 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous on käynnissä Jyväskylän Paviljongissa. Puoluekokous valitsi varapuheenjohtajiksi kaksivuotiskaudelle Karoliina Partasen, Antti Häkkäsen ja Sari Multalan.
Karoliina Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hänet valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi viime puoluekokouksessa Tampereella vuonna 2024.
Antti Häkkänen on toiminut puolueen varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 lähtien. Mäntyharjusta kotoisin oleva Häkkänen toimii Orpon hallituksen puolustusministerinä.
Uudenmaan vaalipiiristä kotoisin oleva Sari Multala toimii Orpon hallituksen ýmpäristö- ja ilmastoministerinä. Tätä ennen hän toimii tiede- ja kulttuuriministerinä. Multala valittiin kansanedustajaksi vuonna 2015.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen puoluekokous valitsi Arto Satosen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ja uuden puoluevaltuuston vuosille 2026–20287.6.2026 11:18:54 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous on käynnissä Jyväskylän Paviljongissa. Puoluekokous valitsi puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Arto Satosen. Lisäksi puoluevaltuustoon valittiin 60 jäsentä ympäri Suomen jokaisesta piiristä.
Kokoomuksen puoluekokous valitsi Petteri Orpon jatkamaan puolueen puheenjohtajana6.6.2026 11:11:24 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylässä on valinnut istuvan puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Orpo on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 lähtien.
Wili Mäkilä Satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi5.6.2026 13:36:51 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt Wili Mäkilän kokoomuksen Satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi.
Kokoomuksen puolueväki kokoontuu Jyväskylään5.6.2026 09:23:39 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluekokous kokoontuu Jyväskylän Paviljonkiin 5.–7.6.2026. Puoluekokouksessa valitaan puolueelle uusi puheenjohtajisto, päätetään kokoomuksen uudesta tavoiteohjelmasta, sekä käsitellään puoluekokoukselle jätetyt aloitteet.
Kokoomus on julkaissut puoluehallituksen esityksen puolueen uudeksi tavoiteohjelmaksi9.5.2026 14:08:28 EEST | Tiedote
Tavoiteohjelma käsitellään ja hyväksytään lopullisessa muodossaan puoluekokouksessa Jyväskylässä 5.–7.6.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme