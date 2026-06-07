Keskustan puoluekokouksen kannanotto 7.6.2026:  Perusturvasta ponnahduslauta

Suomi on ajautunut syvään luottamuspulaan. Suurtyöttömyys nakertaa arkea. Työhaluiset ihmiset törmäävät kannustinloukkuihin, jotka tekevät toimeliaisuudesta riskin. Oikeistohallituksen leikkaukset osuvat haavoittuvimpiin, kun taas vasemmiston vaihtoehto lukitsee ihmiset valtiokeskeiseen byrokratiaviidakkoon.

Suomi ei nouse kyttäämällä, rankaisemalla tai holhoamalla. Keskustan tehtävä on rohkeasti palauttaa luottamus ja uudistaa lainsäädäntö ihmistä ja työtä arvostavaksi.

Keskustan tavoite on vapauden, vastuun ja työn Suomi. Nykyinen byrokratian pirstoma perusturva vie päinvastaiseen suuntaan ja rankaisee aktiivisuudesta. Jos työtön esimerkiksi ottaa vastaan silpputyötä, auttaa omaishoitajana tai perustaa mikroyrityksen, hän vaarantaa toimeentulonsa kuukausiksi takaisinperintöjen ja byrokratian rattaissa. Tähän on tultava muutos. Moderni, joustava ja työhön kannustava järjestelmä lisää työntekoa, vahvistaa osallisuutta ja on koko yhteiskunnan etu.

Luottamusyhteiskuntaa on aika rakentaa säätämällä automaattinen perusturva, joka toimii joustavana selkänojana elämäntilanteesta riippumatta — ilman hakemustulvaa tai pelkoa tukien katkeamisesta lyhyiden töiden vuoksi. Perusturvan tulee olla ponnahduslauta, joka kannustaa työhön, yrittäjyyteen ja opiskeluun, ei passiivisuuteen pakottava kahle. Keskustajohtoisessa Suomessa ihminen ja yhteiskunta luottavat toisiinsa.