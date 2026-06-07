Keskustan puoluekokouksen kannanotto 7.6.2026:  Kohti täysin omavaraista Suomea

Suomi tarvitsee pitkäjänteistä politiikkaa, joka vahvistaa kansalaisten arjessa pärjäämistä, kotimaista tuotantoa ja koko maan elinvoimaa. Suomen tulevaisuutta ei rakenneta fossiiliriippuvuuden, ylikulutuksen eikä lyhytnäköisen politiikan varaan. Viime vuosien kriisit, turvallisuustilanteen heikkeneminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osoittaneet, kuinka tärkeää ruoka- ja energiaomavaraisuus on.

Ruokaomavaraisuus on kansallista turvallisuutta. Suomella ei ole varaa heikentää kotimaista ruoantuotantoa tilanteessa, jossa kansainväliset markkinat sekä toimitusketjut ovat entistä epävarmempia. Ruoassa on pyrittävä lähemmäs täyttä sadan prosentin omavaraisuutta. Samalla on huolehdittava siitä, että kotimainen ruoka löytää nykyistä vahvemmin tiensä suomalaisten lautasille.

Maatalous on ollut jo vuosia tiukilla. Lannoitteiden, energian ja polttoaineiden hinnannousu on ajanut monia tiloja ahtaalle samalla kun kannattavuus on jo pitkään ollut heikkoa. Suomalainen ruoantuotanto ei säily ilman kannattavia maatiloja. Siksi tarvitsemme konkreettisia toimia maatalouden aseman vahvistamiseksi. Kotimaisen ruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa on lisättävä, ruoan hinnasta on jäätävä suurempi osuus tuottajalle ja mahdollisuuksia investointeihin luotava nykyistä määrätietoisemmin. Hallituksen on myös syytä tulla maataloutta vastaan akuutissa kustannuskriisissä.

Omavaraisuus ei tarkoita sisäänpäin käpertymistä – päinvastoin. Suomella on mahdollisuus kasvattaa ruoan ja elintarvikeosaamisen vientiä maailmalle. Kotimainen ruoantuotanto, korkea laatu, puhtaus ja vastuullisuus ovat kilpailuetuja, joiden avulla voidaan rakentaa uusia työpaikkoja ja kasvua koko Suomeen.

Myös energiaomavaraisuus on osa kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet fossiiliriippuvaisen yhteiskunnan haavoittuvaksi. Suomen on vahvistettava kykyään tuottaa energiaa hajautetusti eri puolilla maata ja huolehdittava siitä, että kodit säilyvät lämpiminä myös ulkoisten kriisien kohdalla.

Keskusta haluaa rakentaa hajautettua energiajärjestelmää, jossa ratkaisuja tehdään paikallisesti ja koko Suomen vahvuuksia hyödyntäen. Maalämpö, energia- ja aurinkokylät, biokaasu, tuulivoima, vety ja pienydinvoima ovat esimerkkejä ratkaisuista, joilla voidaan lisätä paikallista omavaraisuutta, vahvistaa koko maan huoltovarmuutta ja hillitä arjen kustannuksia. Turvataan kotimaisen uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö energiantuotannossa ja edellytetään panostuksia tki-sektorille päästöttömyyden parantamiseksi. Samalla on tunnistettava puun ja turpeen rooli huoltovarmuuden kannalta sekä CHP-laitosten merkitys Suomen varautumisessa.

Maaseudulla on keskeinen rooli Suomen omavaraisuuden ja talouskasvun rakentamisessa. Maatalouden rooli niin ruoan kuin energian omavaraisuuden vahvistajana on kiistaton ja sitä tulee vaalia. Kun luomme edellytykset kannattavalle, toimintavarmalle ja kokonaiskestävälle maataloudelle, tuotamme hyvinvointia ja kasvua koko maalle. Näin myös tuemme maamme tulevaisuuden kannalta nuorten viljelijöiden elintärkeää työtä ja tulevaisuususkoa.