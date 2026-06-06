Demarinuorten uusi liittohallitus on valittu

7.6.2026 13:25:27 EEST | Demarinuoret | Tiedote

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Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on valinnut järjestölle uuden liittohallituksen. Lauantaina puheenjohtajaksi valittiin Julia Väänänen Tuusulasta sekä varapuheenjohtajiksi Mitro Kutvonen Helsingistä ja Anni Lahtinen Mikkelistä.

”Jatkan motivoituneena työtä Demarinuorten varapuheenjohtajana myös seuraavat kaksi vuotta. Edessämme on jännittävä ja tärkeä vaalivuosi ja meidän tulee varmistaa että nuorten ääni kuuluu ensi hallituskaudella. Odotan innolla, että pääsemme tarttumaan toimeen uuden liittohallituksen kanssa!”, Kutvonen kertoo.

”Lähden innolla työhön Demarinuorten hyväksi varapuheenjohtajana! Tästä tulee hieno kausi, joka tulee olemaan täynnä merkittäviä vaikuttamismahdollisuuksia. Kun lähdemme tähän työhön yhdessä, meille käy hyvin,” Lahtinen sanoo.

Liittohallitukseen kaudelle 2026–2028 valittiin varsinaisiksi jäseniksi:

Kaisla Kanerva, Helsinki

Kasper Sihvo, Pori

Janne Tikkanen, Turku

Mio Kortelainen, Helsinki

Nicol-Maria Stefanidou, Espoo

Oula Suvanto, Joensuu

Saga Rasi, Oulu

Liittohallituksen varajäseniksi valittiin:

Viljo Paavola, Hämeenkyrö

Venla Patinen, Lohja

Leo Liukkonen, Helsinki

Demarinuorten kunniajäseniksi kutsuttiin Kimmo Käärmelahti, Tiina Nurmi-Kokko, Reijo Paananen ja Antti Vuolanne.

Lisätiedot:

Julia Väänänen

Demarinuorten puheenjohtaja

0407559558

julia.vaananen@gmail.com

Mitro Kutvonen

Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja

0409679557

kutvonenmitro@gmail.com

Anni Lahtinen

Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja

0401829764

annilahtinen13@gmail.com

Avainsanat

demarinuoretliittokokous

Yhteyshenkilöt

Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtaja

Puh:0407559558

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