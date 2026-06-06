Demarinuorten uusi liittohallitus on valittu
7.6.2026 13:25:27 EEST | Demarinuoret | Tiedote
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on valinnut järjestölle uuden liittohallituksen. Lauantaina puheenjohtajaksi valittiin Julia Väänänen Tuusulasta sekä varapuheenjohtajiksi Mitro Kutvonen Helsingistä ja Anni Lahtinen Mikkelistä.
”Jatkan motivoituneena työtä Demarinuorten varapuheenjohtajana myös seuraavat kaksi vuotta. Edessämme on jännittävä ja tärkeä vaalivuosi ja meidän tulee varmistaa että nuorten ääni kuuluu ensi hallituskaudella. Odotan innolla, että pääsemme tarttumaan toimeen uuden liittohallituksen kanssa!”, Kutvonen kertoo.
”Lähden innolla työhön Demarinuorten hyväksi varapuheenjohtajana! Tästä tulee hieno kausi, joka tulee olemaan täynnä merkittäviä vaikuttamismahdollisuuksia. Kun lähdemme tähän työhön yhdessä, meille käy hyvin,” Lahtinen sanoo.
Liittohallitukseen kaudelle 2026–2028 valittiin varsinaisiksi jäseniksi:
Kaisla Kanerva, Helsinki
Kasper Sihvo, Pori
Janne Tikkanen, Turku
Mio Kortelainen, Helsinki
Nicol-Maria Stefanidou, Espoo
Oula Suvanto, Joensuu
Saga Rasi, Oulu
Liittohallituksen varajäseniksi valittiin:
Viljo Paavola, Hämeenkyrö
Venla Patinen, Lohja
Leo Liukkonen, Helsinki
Demarinuorten kunniajäseniksi kutsuttiin Kimmo Käärmelahti, Tiina Nurmi-Kokko, Reijo Paananen ja Antti Vuolanne.
Lisätiedot:
Julia Väänänen
Demarinuorten puheenjohtaja
0407559558
Mitro Kutvonen
Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja
0409679557
Anni Lahtinen
Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja
0401829764
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona UntamalaDemarinuorten pääsihteeriPuh:050 443 0820ilona.untamala@demarinuoret.fi
Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtajaPuh:0407559558
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinuoret
Demarinuorten uusi puheenjohtaja on tuusulalainen Julia Väänänen6.6.2026 19:47:37 EEST | Tiedote
Demarinuorten puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu 24-vuotias Julia Väänänen Tuusulasta. Demarinuoret on kokoontunut Tampereelle 120-vuotisjuhlaliittokokoukseen 160 demarinuoren voimin.
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous Tampereella 5.-7.6.20265.6.2026 11:35:53 EEST | Tiedote
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on kutsuttu koolle Tampereelle. Tulevana viikonloppuna noin 160 kokousdelegaattia kokoontuu valitsemaan Demarinuorille uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä liittohallituksen. Istuva puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka päättää kolmivuotisen kautensa Demarinuorten puheenjohtajana.
Demarinuorten Kangaskolkka: Jyrkkä ei kokoomuksen nuorisosiiven mielihaluille kyykyttää palkansaajia2.6.2026 10:34:40 EEST | Tiedote
Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka tyrmää kokoomusnuorten mielihalut jatkuvaan työntekijöiden kyykyttämiseen poistamalla lakisääteiset sunnuntailisät.
Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi21.3.2026 13:20:37 EET | Tiedote
Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.
Demarinuorten Kangaskolkka: "Vaadin Vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan"4.11.2025 21:09:49 EET | Tiedote
Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme