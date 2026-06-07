Keskustan puoluekokouksen kannanotto 7.6.2026: Lapsiperheitä suojattava velkajarrun toimeenpanossa
7.6.2026 13:41:23 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Lapsiperheiden turvallinen arki ja toimeentulo sekä perheen perustamiseen rohkaisu ovat Keskustan talouspolitiikan kulmakiviä.
Lapsiperheiden turvallinen arki ja toimeentulo sekä perheen perustamiseen rohkaisu ovat Keskustan talouspolitiikan kulmakiviä. Suomen tulevaisuus on synkkä, jos syntyvyyttä ei saada nousuun. Syntyvyys nousee vain, jos perheille tarjotaan valoisampi tulevaisuus. Keskustan tavoite on, että jokaisen perheen lapsilukutoive voisi toteutua. Suomen tulee olla maailman perhemyönteisin maa.
Valtion talous on saatettava kestävälle pohjalle myös tulevia sukupolvia varten. Mikäli taloutta korjaavat toimet jarruttavat syntyvyyttä, ovat tällaiset päätökset ajan mittaan vahingollisia niin talouden kuin koko kansan tulevaisuudenkin kannalta. Siksi säästöratkaisujen yhteydessä tulee aina arvioida niiden vaikutukset lapsiperheisiin.
Orpon hallituksen talouspolitiikan yksi paha virhe on ollut leikkauspäätösten kasautuminen etenkin pienituloisten lapsiperheiden niskaan. Työttömyysturvan lapsikorotusten poisto, asumistuen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkaukset sekä lääkkeiden verotuksen ja yleisen arvonlisäveron rajut kiristykset ovat iskeneet etenkin vähäosaisiin perheisiin. Tämä luo epävarmuutta myös heille, jotka vasta haaveilevat perheen perustamisesta.
Keskusta haluaa suojella perhe-etuuksia ja lapsiperheiden palveluita, panostaa ongelmia ennaltaehkäisevään työhön kuten haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kotipalveluun, ja rakentaa vauvavaiheeseen parempia taloudellisia tukia. Keskusta suhtautuu myönteisesti vauvarahastoon ja haluaa lopettaa vanhempainetuuksien verottamisen.
Työelämässä on tehtävä lapsiperhemyönteisempiä ratkaisuja, jotka luovat turvaa ja joustavuutta perheille. Etätyön ja monipaikkaisen elämän mahdollisuuksia pitää laajentaa, ei kaventaa. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden pitää näyttää perheystävällisyyden esimerkkiä työnantajina joustavuudessa ja moderneissa työtavoissa.
Keskusta on sitoutunut Suomen talouden kuntoon laittamiseen. Se onnistuu vain, jos saamme ihmisille töitä ja korjattua julkista taloutta. Mikäli sopeutustoimien myötä syntyvyys ja lapsiperheiden näkymät heikkenevät, tehdään julkiselle taloudelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Keskusta tekee politiikkaa perheiden etu edellä.
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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