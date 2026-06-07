Adlercreutz jatkaa RKP:n johdossa – katse kohti eduskuntavaaleja
7.6.2026 14:00:59 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puoluekokous valitsi Anders Adlercreutzin jatkokaudelle RKP:n puheenjohtajaksi Vantaalla 7. kesäkuuta. Adlercreutz on johtanut RKP:tä vuodesta 2024 lähtien.
– Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta jatkaa RKP:n – Suomen ainoan kansanpuolueen – puheenjohtajana. Tehtävämme on selvä: suuntaamme nyt kohti seuraavia eduskuntavaaleja tavoitteenamme vahvistaa kannatustamme ja tarjota Suomelle juuri sellaista politiikkaa, jota maamme tarvitsee. Meidän on saatava vauhtia talouskasvuun, sillä vain kasvun kautta voimme lisätä työllisyyttä ja turvata kaikille laadukkaan terveydenhuollon, Adlercreutz sanoo.
– Kun keskustelu kärjistyy ja vastakkainasettelut syvenevät, tarvitaan puoluetta, joka rakentaa siltoja muurien sijaan, yhdistää vapauden ja vastuun sekä uskoo ihmiseen, sivistykseen, yrittäjyyteen ja avoimeen yhteiskuntaan. Tätä politiikkaa me edustamme, ja siksi RKP:tä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.
Adlercreutzin mukaan RKP lähtee vaalikampanjaan innolla ja määrätietoisuudella.
– Arvomme eivät ole vain RKP:n arvoja. Ne ovat arvoja, joita Suomi tarvitsee menestyäkseen epävarmassa ajassa. Näemme, että polarisaatio lisääntyy, mutta emme hyväksy sitä ainoaksi tieksi eteenpäin.
– Nyt työ kohti eduskuntavaaleja alkaa toden teolla. Olemme valmiita vahvistamaan luottamusta politiikkaan, joka rakentaa menestyvää ja osallistavaa Suomea, Adlercreutz sanoo.
RKP:n varapuheenjohtajiksi valittiin Sandra Bergqvist, Ramieza Mahdi ja Cecilia Ehrnrooth.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
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