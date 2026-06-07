Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi puolueen uudistetun tavoiteohjelman

Kokoomuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin puoluekokouksessa sunnuntaina. Tavoiteohjelma sisältää kokoomuksen tavoitteet kaikilta politiikan sektoreilta; talous ja elinkeinot, työelämä ja sosiaaliturva, sivistys, osaaminen ja kulttuuri, lapset, nuoret ja perheet, hyvinvointi ja terveys, ympäristö, energia ja luonnonvarat, asuminen, liikenne ja viestintä, teknologia, tieto ja tekoäly, hallinto, kunnat ja hyvinvointialueet, maahanmuutto ja kotiutuminen, oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä Eurooppa-politiikka.

Ohjelmalla tavoitellaan vapaampaa, vakaampaa ja vauraampaa Suomea sekä luodaan politiikan suuntaviivat tulevaisuuteen. Ohjelmassa korostuvat kokoomuksen arvot: yksilön vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys sekä länsimaisen demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden puolustaminen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tuore tavoiteohjelma on vaikuttava kokonaisuus: se sisältää satoja konkreettisia esityksiä, joilla kokoomus haluaa viedä Suomea eteenpäin kohti 2040-lukua. Ohjelman tekemiseen on osallistunut yli 1000 kokoomuslaista ympäri Suomea.

”Olen valtavan innoissani tästä ohjelmasta. Sillä näytämme suunnan ja osoitamme kasvulle keinot seuraavalle vaalikaudelle ja siitä eteenpäin. Visiomme mukaisesti uudistamme Suomea todelliseksi pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jossa palveluiden lisäksi myös markkinatalous ja työmarkkinat toimivat kuten Pohjolassa”, Orpo sanoo.

Orpo nostaa tavoiteohjelman keskeisistä teemoista esiin erityisesti naisten terveyteen ja lapsiystävälliseen yhteiskuntaan tähtäävät toimet, sillä etenkin ensiksi mainittu on edelleen alidiagnosoitua ja heikosti tunnettua. Tavoitteet sisältävät mm. lukuisia perheellistymisen esteiden purkamiseen, perheiden tasa-arvon ja toimeentulon vahvistamiseen, lapsitoiveiden toteutumiseen, sekä naisten terveyteen liittyvien sairauksien hoidon parantamiseen ja tutkimuksen lisäämiseen liittyviä toimia.

Puoluekokouksessa oli tavoiteohjelman lisäksi käsittelyssä 287 aloitetta, joista kokous kerkesi käsittelemään 55 kappaletta. Loput aloitteista siirtyivät puoluevaltuuston käsiteltäviksi. Puoluekokous päätti aloitteita käsitellessään mm. hyväksyä aloitteen aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin. Kaikki puoluekokoukselle jätetyt aloitteet sekä puoluekokouksen päättämät kannat käsiteltyihin aloitteisiin löytyvät kokoomuksen verkkosivuilta.