Alansa klassikko tarjosi runsaasti koettavaa ja nähtävää niin harrastusta aloitteleville kuin lajien kokeneille konkareille. Messutapahtuma on ainutlaatuinen paikka tutustua itselleen sopiviin vaihtoehtoihin ja saada asiantuntijoilta käytännön neuvoja. Muun muassa metsästysaseet ja optiikka olivat kattavasti esillä, ja telttanäyttelyjen laajuutta kiiteltiin.

Yrityksille on tärkeää olla mukana ja kohdata asiakkaita

Yksi Suomen merkittävimmistä metsästys- ja kalastustarvikkeiden liikeketjuista, Ruoto Oy, oli nyt ensimmäistä kertaa mukana Riihimäen Erämessuilla. Kesäkuun alku on Ruodon myymälöissä vilkasta sesonkia, mutta yritys halusi olla mukana kohtaamassa harrastajia myös messuympäristössä.

“Meille on tärkeää olla mukana Riihimäen Erämessuilla, sillä lähialueella toimii neljä myymäläämme. Messut tavoittavat alueelta runsaasti kävijöitä ja tarjoavat mahdollisuuden kohdata sekä tuttuja asiakkaita että uusia yleisöjä, joita emme muuten tavoita. Oli ilahduttavaa huomata, että osastollamme vieraili myös heitä, joille liikkeemme ja tarjontamme olivat vielä uusia,” kertoo Joonas Oksanen, Ruoto Oy:n toimitusjohtaja.

Myös ruotsalainen Hults Bruk osallistui Riihimäen Erämessuille ensimmäistä kertaa. Perinteikäs kirves- ja retkeilyvarustebrändi täyttää ensi vuonna 330 vuotta, ja merkkipaalun kunniaksi yrityksessä on käynnissä paluu juurille. Kansainvälisellä tapahtumakiertueellaan yritys lanseeraa uudelleen alkuperäisen Hults Bruk -nimen.

“Hults Brukilla on käynnissä merkittävä muutos, ja eräalan tapahtumat ovat tärkeä osa pitkän tähtäimen suunnitelmaamme. Haluamme kohdata ihmiset kasvotusten, tulla tutuksi asiakkaidemme kanssa ja rakentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa. On ollut hienoa kertoa tarinaamme ja muutoksesta – vastaanotto on ollut oikein hyvä,” kertoo Hultsin Brukin Site Manager Thomas Strid.

Tapahtuma kokoaa kaveriporukoita ja yhteisöjä harrastusten äärelle

Messutarjonnan lisäksi monipuolinen ohjelma jakoi kävijöille runsaasti tietoa, käytännön vinkkejä, kokemuksia sekä näkökulmia eräharrastusten tulevaisuuteen. Erämessut on monelle yhteinen retki ja tärkeä kohtaamispaikka. Messuille saavutaan metsästysporukoissa, kaverijoukoissa ja perheittäin, harrastuksia jaetaan yli lajien ja sukupolvien.

Koirat ovat Riihimäen Erämessuilla luonteva ja näkyvä osa tapahtumaa, ja Suomen Kennelliiton koiranäytökset keräsivät viikonlopun aikana runsaasti yleisöä seuraamaan koirien taitoja ja työskentelyä. Sunnuntaina messuilla julkaistiin Vuoden Eräkoira 2026. Arvonimen sai lyhytkarvainen saksanseisoja Sysiässän Aawa, joka on saavuttanut kaikki saksanseisojalle merkittävimmät käyttöpuolen tittelit ja tunnetaan poikkeuksellisesta luotettavuudestaan, vahvasta riistavietistään sekä saumattomasta yhteistyöstään ohjaajansa kanssa.

”Aawa on täydellinen työkumppani ja perheenjäsen,” tiivistää omistaja Juha Peltonen.

Palkinto nostaa esiin eräkoirien keskeisen roolin metsästyksessä ja korostaa pitkäjänteisen koulutuksen ja vastuullisen koirankäytön merkitystä osana suomalaista eräkulttuuria.

Kalajuttuja, kansallispuistoja ja merkityksellisiä tarinoita

Kalastajan Kanavan altaan ympärillä kuultiin tarinoita Rapalan 90-vuotiselta taipaleelta sekä keskustelua siitä, miten kalastus on vuosikymmenten aikana muuttunut. Moni harrastaja hyödyntää nykyään elektroniikkaa apunaan, mutta tarinoissa ja vinkeissä yhdistyivät vahvasti perinne ja nykyaika.

Kansallispuistobongareiden aamukahvit olivat konkreettinen esimerkki Erämessujen yhteisöllisyydestä. Retkeilijät jakavat mielellään kokemuksiaan ja myös auttavat kiinnostuneet harrastuksen alkuun. Suomen 41 kansallispuistoa tarjoaa monipuoliset retkimahdollisuudet niin aloitteleville päiväretkeläisille kuin pidempiä vaelluksia suunnitteleville.

Lauantaina Retkinikkarina tunnetun Joppe Rannan moderoimassa Luonto muutoksessa ‑paneelikeskustelussa arktisten alueiden ammattiretkeilijät käsittelivät ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon. Keskustelussa nousi esille tarinankerronnan ja kuvien merkitys: upeat luontokuvat eivät ole vain esteettisiä elämyksiä, vaan keino tuoda kaukaiset alueet ja niiden muutokset lähemmäs ihmisiä. Pata Degerman valokuvaa luonnon kauneutta, jotta ihmisillä herää halu suojella sitä nyt ja tulevaisuudessa.

“Täällä näkyy harrastajien aito yhteisöllisyys”

Messujohtaja Ninni Manninen iloitsee tapahtuman tunnelmasta ja kävijöiden aktiivisuudesta.

“Riihimäen Erämessuilla on pitkät perinteet, messuille tullaan kohtaamaan tuttuja, katsomaan mitä uutta on tarjolla ja tekemään myös hyviä hankintoja. Tänä viikonloppuna kauppa on käynyt hyvin, ja on ilo huomata merkkejä siitä, että talous on virkoamassa.”

Seuraavana on vuorossa Helsingin Erämessut 12.–14.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa. Riihimäen Erämessut järjestetään jälleen 9.–11.6.2028. Tapahtumat järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut -konsernia.

Tapahtuman ja näytteilleasettaijen tiedotteet: eramessut.fi/uutishuone

Mediapankki / kuvat tapahtumasta: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Riihimäen+Erämessut/

Lisätietoja:

Ninni Manninen, messujohtaja, Expomark Oy

050 362 6051, ninni.manninen@expomark.fi

Median palvelut:

Taina Hiekkataipale, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Expomark Oy

040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi