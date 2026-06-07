Demarinuorten liittokokous: Varallisuuden keskittymistä on suitsittava demokratian nimissä
7.6.2026 17:06:47 EEST | Demarinuoret | Tiedote
Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n 34. liittokokouksen julkilausuma 7.6.2026.
Suomessa käydään jatkuvaa keskustelua julkisen talouden tilasta ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Meidän tulee kuitenkin keskustella siitä, miten nopeasti varallisuus keskittyy yhä harvempien käsiin ja mitä seurauksia sillä on talouden uudistumiselle, demokratialle ja yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle.
Työllä rikastuminen on Suomessa huomattavasti vaikeampaa kuin omistamisella rikastuminen. Samaan aikaan kun palkansaajien verotusta tarkastellaan vuosittain suurennuslasilla, ovat pääomatulojen, suurten perintöjen ja erilaisten verotuksellisten erityisjärjestelyjen tuottamat edut jääneet pitkälti koskemattomiksi. Tämä ei ole markkinataloutta parhaimmillaan.
Yhteiskunta ei voi rakentua siten, että vauraus ja vaikutusvalta siirtyvät sukupolvelta toiselle ilman merkittävää yhteistä vastuuta. Kun yhä suurempi osa varallisuudesta kasautuu perintöinä, sijoitusomaisuutena ja verotuksellisesti suojattuina pääomatuloina, kaventuvat tavallisten ihmisten mahdollisuudet nousta omalla työllään ja osaamisellaan. Siksi pääomaverotuksen progressiota on vahvistettava.
Samasta syystä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen erityisoikeudet on uudistettava ja vakuutuskuorten kaltaiset verotuksen kiertämiseen käytetyt rakenteet saatettava normaalin verotuksen piiriin. Verojärjestelmän tehtävä on varallisuuden suojelun sijaan turvata hyvinvointivaltio, jolla porvareidenkin lapset koulutetaan.
Suomessa on myös käynnistettävä vakava valmistelu varallisuusveron palauttamisesta kaikkein suurimpiin omaisuuksiin. Samalla suurten perintöjen verotusta on kiristettävä. Kyse on siitä, ettei demokraattisessa yhteiskunnassa valta saa periytyä samalla tavalla kuin omaisuus.
Varallisuuserojen kasvu on seurausta poliittisista päätöksistä. Siksi myös kehityksen suunta voidaan muuttaa poliittisilla päätöksillä. Demokratian tulevaisuus edellyttää, että yhteiskunta palkitsee työtä, yrittämistä ja todellista osaamista korkeammalle kuin pelkän passiivisen rahan suojelua. Suomen on siirryttävä kohti järjestelmää, jossa varallisuus palvelee yhteiskuntaa – eikä yhteiskunta varallisuutta.
Lisätietoja:
Julia Väänänen
Demarinuorten puheenjohtaja
0407559558
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtajaPuh:0407559558
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinuoret
Demarinuorten uusi liittohallitus on valittu7.6.2026 13:25:27 EEST | Tiedote
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on valinnut järjestölle uuden liittohallituksen. Lauantaina puheenjohtajaksi valittiin Julia Väänänen Tuusulasta sekä varapuheenjohtajiksi Mitro Kutvonen Helsingistä ja Anni Lahtinen Mikkelistä.
Demarinuorten uusi puheenjohtaja on tuusulalainen Julia Väänänen6.6.2026 19:47:37 EEST | Tiedote
Demarinuorten puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu 24-vuotias Julia Väänänen Tuusulasta. Demarinuoret on kokoontunut Tampereelle 120-vuotisjuhlaliittokokoukseen 160 demarinuoren voimin.
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous Tampereella 5.-7.6.20265.6.2026 11:35:53 EEST | Tiedote
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on kutsuttu koolle Tampereelle. Tulevana viikonloppuna noin 160 kokousdelegaattia kokoontuu valitsemaan Demarinuorille uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä liittohallituksen. Istuva puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka päättää kolmivuotisen kautensa Demarinuorten puheenjohtajana.
Demarinuorten Kangaskolkka: Jyrkkä ei kokoomuksen nuorisosiiven mielihaluille kyykyttää palkansaajia2.6.2026 10:34:40 EEST | Tiedote
Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka tyrmää kokoomusnuorten mielihalut jatkuvaan työntekijöiden kyykyttämiseen poistamalla lakisääteiset sunnuntailisät.
Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi21.3.2026 13:20:37 EET | Tiedote
Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme