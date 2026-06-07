Demarinuorten liittokokous: Varallisuuden keskittymistä on suitsittava demokratian nimissä

Suomessa käydään jatkuvaa keskustelua julkisen talouden tilasta ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Meidän tulee kuitenkin keskustella siitä, miten nopeasti varallisuus keskittyy yhä harvempien käsiin ja mitä seurauksia sillä on talouden uudistumiselle, demokratialle ja yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle.

Työllä rikastuminen on Suomessa huomattavasti vaikeampaa kuin omistamisella rikastuminen. Samaan aikaan kun palkansaajien verotusta tarkastellaan vuosittain suurennuslasilla, ovat pääomatulojen, suurten perintöjen ja erilaisten verotuksellisten erityisjärjestelyjen tuottamat edut jääneet pitkälti koskemattomiksi. Tämä ei ole markkinataloutta parhaimmillaan.

Yhteiskunta ei voi rakentua siten, että vauraus ja vaikutusvalta siirtyvät sukupolvelta toiselle ilman merkittävää yhteistä vastuuta. Kun yhä suurempi osa varallisuudesta kasautuu perintöinä, sijoitusomaisuutena ja verotuksellisesti suojattuina pääomatuloina, kaventuvat tavallisten ihmisten mahdollisuudet nousta omalla työllään ja osaamisellaan. Siksi pääomaverotuksen progressiota on vahvistettava.

Samasta syystä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen erityisoikeudet on uudistettava ja vakuutuskuorten kaltaiset verotuksen kiertämiseen käytetyt rakenteet saatettava normaalin verotuksen piiriin. Verojärjestelmän tehtävä on varallisuuden suojelun sijaan turvata hyvinvointivaltio, jolla porvareidenkin lapset koulutetaan.

Suomessa on myös käynnistettävä vakava valmistelu varallisuusveron palauttamisesta kaikkein suurimpiin omaisuuksiin. Samalla suurten perintöjen verotusta on kiristettävä. Kyse on siitä, ettei demokraattisessa yhteiskunnassa valta saa periytyä samalla tavalla kuin omaisuus.

Varallisuuserojen kasvu on seurausta poliittisista päätöksistä. Siksi myös kehityksen suunta voidaan muuttaa poliittisilla päätöksillä. Demokratian tulevaisuus edellyttää, että yhteiskunta palkitsee työtä, yrittämistä ja todellista osaamista korkeammalle kuin pelkän passiivisen rahan suojelua. Suomen on siirryttävä kohti järjestelmää, jossa varallisuus palvelee yhteiskuntaa – eikä yhteiskunta varallisuutta.

Lisätietoja:

Julia Väänänen

Demarinuorten puheenjohtaja

0407559558