ABB lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle energiasiirtymän vauhdittamiseen
8.6.2026 08:19:43 EEST | ABB Oy | Tiedote
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ABB tekee merkittävän panostuksen energiamurrokseen liittyvän suomalaisen osaamisen kehittämiseen, ja lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle.
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Lahjoitus kohdistuu House of Energy Transition -osaamiskeskukseen ja sillä tuetaan vihreän siirtymän läpimurtoratkaisuihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.
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Tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä energiajärjestelmistä, energiamurroksesta ja edistää kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää.
ABB Oy on päättänyt tehdä merkittävän panostuksen energiamurrokseen liittyvän suomalaisen osaamisen kehittämiseen ja lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle. Lahjoitus tukee House of Energy Transition -osaamiskeskusta, joka kokoaa yhteen energia-alan keskeisiä toimijoita. Sen tehtävänä on edistää alaan liittyvää tutkimusta sekä teollisuuden ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.
Aalto-yliopiston keskeinen vahvuus on kyky tutkia ja kehittää energiamurroksen koko arvoketjua saman katon alla materiaaleista ja tuotekehityksestä aina kokeiluihin, kaupallistamiseen ja uusien yritysten perustamiseen saakka. House of Energy Transition vahvistaa entisestään Aallon monitieteistä asiantuntemusta ja syventää yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa, mikä vauhdittaa innovaatioiden syntyä ja kaupallistamista.
ABB:n liiketoiminnan ytimessä oleva tehoelektroniikan osaaminen ja uudet läpimurrot ovat ratkaisevan tärkeitä suomalaiselle ja eurooppalaiselle teollisuudelle sekä kestävän energiamurroksen toteutumiselle. Lahjoituksella ABB haluaa olla mukana vahvistamassa House of Energy Transitionin energia-alueeseen liittyvää opetusta sekä riippumatonta tieteellistä tutkimusta ja asiantuntijatoimintaa.
Uusi professuuri vahvistaa tehoelektroniikan syväosaamista
Aalto-yliopisto perustaa osaksi House of Energy Transition -kokonaisuutta neljä uutta professuuria. ABB:n lahjoitus kohdistuu erityisesti tehoelektroniikan professuuriin, jotta alueen syväosaaminen vahvistuu kokonaisvaltaisesti aina perusfysiikasta järjestelmäintegraatioon asti. House of Energy Transition - tuo yhteen kaikki reilut neljäkymmentä Aallon professoria tutkimusryhmineen, jotka työskentelevät energian parissa yliopiston eri korkeakouluissa.
– ABB osallistuu uuden professuurin perustamiseen mittavalla panostuksella. Uskomme, että vihreän siirtymän läpimurtoratkaisut vaativat taloudellisen panostuksen lisäksi vahvoja kumppanuuksia teollisuuden, akateemisen maailman ja tutkimuslaitosten välillä. Tukemalla House of Energy Transition -osaamiskeskusta ja kohdennettua tutkimusta, saamme näkymän uusiin pinnalle nouseviin aiheisiin. Osana innovaatioekosysteemiä voimme olla mukana kehittämässä keskeisiä energia-alan teemoja kuten vedyn hyödyntämistä, datakeskusten energiaratkaisuja ja yhteiskunnan sekä teollisuuden energiamurrosta, sanoo ABB Oy:n LV System Drives -liiketoimintayksikön johtaja Peter Lindgren.
Osaamiskeskuksen fokus seuraavan sukupolven energiasiirtymään liittyvien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyössä
House of Energy Transition keskittyy erityisesti energia-alan tutkimukseen, opetukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sen tehtävänä on koota yhteen energiaan liittyvä tutkimus ja opetus Aalto-yliopistossa. Tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä energiajärjestelmistä, energiamurroksesta ja edistää kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää.
– Uudet tehopuolijohdeteknologiat, suuntaajaratkaisut ja tekoälyyn perustuvat suunnittelu- ja optimointimenetelmät muuttavat nopeasti tehoelektroniikan alaa. Uusi professuuri vastaa tähän kehitykseen tutkimalla ja opettamalla seuraavan sukupolven ratkaisuja tulevaisuuden huippuosaajille. Lämmin kiitos ABB:lle tärkeästä ja merkittävästä lahjoituksesta, sanoo Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun dekaani Jussi Ryynänen.
– Haluamme olla mukana tukemassa energia-alan tutkimus- ja kehitystyötä sen varhaisessa vaiheessa. Meillä on myös mahdollisuus liittää toimintaan yrityskohtaisia ohjelmia kuten ABB:n H2 Springboard -veturihanke. Tekemällä yhteistyötä opiskelijoiden ja energiasektorin teollisten kumppaneiden kanssa vahvistamme myös Suomen kilpailuasemaa. Samalla voimme varmistaa ABB:n johtavan aseman sähköteknologian ja energiatehokkuuteen perustuvien ratkaisujen uudistajana myös tulevaisuudessa, toteaa Peter Lindgren.
ABB ja muut perustajalahjoittajat tukevat House of Energy Transitionin toimintaa ja kehittämistä asiantuntijaryhmän kautta. ABB on vahvasti sitoutunut edistämään keskuksen asemaa yhdessä Aalto-yliopiston ja muiden kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tukea osaamiskeskuksen kehittämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin merkittäväksi ja vaikuttavaksi energiasektorin yhteistyön ekosysteemiksi.
– Uusi professuuri tukee energiasiirron, energiavarastoinnin ja sähköisen liikenteen energiamurrosta ja siten koko Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Haluan kiittää ABB:tä merkittävästä lahjoituksesta sekä pitkäaikaisesta yhteistyöstä koko Aalto-yhteisön puolesta, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.
ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen "Engineered to Outrun". Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. abb.com
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Peter Lindgren, LV System Drives -liiketoimintayksikön johtaja, ABB Oy, puh. 050 332 2736
Satu Perälampi, viestintäjohtaja, ABB Oy, puh. 050 332 3850
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