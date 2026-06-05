Seksitaudit edelleen yleisiä Varsinais-Suomessa – oireettomuus haastaa torjuntaa

Seksitaudit tarttuvat yhdynnässä, mutta myös suuseksissä ja seksivälineiden kautta. Tartunta voi jäädä huomaamatta, koska oireita ei aina ole lainkaan.

– Seksitauteja voi olla pitkään täysin ilman oireita. Siksi omaa tilannetta kannattaa arvioida rehellisesti ja hakeutua testiin herkästi, rohkaisee ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Niina Hieta Tyks Ihopoliklinikalta.

Tyks Seksitautien poliklinikan kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2025 kirjattiin yli 5 300 potilaskontaktia. Testeihin pääsee helposti oman terveysaseman tai Omaolo-digipalvelun kautta.

Klamydia on Suomen yleisin seksitauti

Vuonna 2025 klamydiatartuntoja todettiin hieman yli 12 000, mikä on vähemmän kuin edellisinä vuosina. Klamydia on usein oireeton, mutta hoitamattomana se voi aiheuttaa esimerkiksi lapsettomuutta. Tauti todetaan näytteestä ja hoidetaan antibiooteilla.

Tippuri on puolestaan yleistynyt nopeasti. Vuonna 2025 Suomessa todettiin yli 2 100 tapausta. Nykyisin tippuri on usein oireeton tai lieväoireinen, mikä helpottaa sen leviämistä.

– Antibioottiresistenssi on kasvava haaste, sillä tippurin hoitoteho on heikentymässä myös Suomessa, Hieta kertoo.

Myös kuppa on yleistynyt viime vuosina, vaikka Turun alueella aiemmin havaittu tapausten nopea kasvu on tasaantunut. Viime vuonna Suomessa todettiin 329 kuppatartuntaa.

Lisäksi harvinaisempi Mycoplasma genitalium -bakteeri voi aiheuttaa klamydian kaltaisia oireita, ja sen hoito voi olla joskus hankalaa antibioottiresistenssin vuoksi. Tykslabissa todettiin viime vuonna 43 Mycoplasma genitalium -tapausta.

Kondylooma ja herpes ovat yleisiä seksitauteja, vaikka niitä ei tilastoida samalla tavalla kuin esimerkiksi klamydiaa. Niiden esiintyvyydessä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia aiempaan.

Näin ehkäiset seksitauteja

Seksitautien ehkäisy on yksinkertaista: suojaudu ja hakeudu tarvittaessa testiin. Kondomi ja suuseksisuoja ehkäisevät tartuntoja tehokkaasti. Testiin kannattaa mennä erityisesti uuden kumppanin jälkeen tai jos on oireita tai epäilee tartuntaa.

– Kondomin käyttö on edelleen tehokkain tapa ehkäistä seksitautien tarttumista. Myös säännöllinen testaus on tärkeää, erityisesti jos kumppanit vaihtuvat, Hieta korostaa.

HIV:tä ehkäisevä PrEP-lääkitys on yleistynyt Varsinais-Suomessa, ja sen on aloittanut jo noin 300 henkilöä. PrEP suojaa tehokkaasti HIV-tartunnalta, mutta ei muilta seksitaudeilta, joten kondomin käyttö on edelleen tärkeää. Hoitoon kuuluu myös säännöllinen testaus.