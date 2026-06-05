Seksitaudit edelleen yleisiä Varsinais-Suomessa – oireettomuus haastaa torjuntaa
8.6.2026 08:45:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Seksitauteja esiintyy Suomessa edelleen paljon, ja niiden hoitoon liittyvät käyntimäärät ovat lisääntyneet Tyksin seksitautien poliklinikalla. Erityisesti tippuri on yleistynyt viime vuosina, kun taas klamydiatapaukset ovat hieman vähentyneet.
Seksitaudit tarttuvat yhdynnässä, mutta myös suuseksissä ja seksivälineiden kautta. Tartunta voi jäädä huomaamatta, koska oireita ei aina ole lainkaan.
– Seksitauteja voi olla pitkään täysin ilman oireita. Siksi omaa tilannetta kannattaa arvioida rehellisesti ja hakeutua testiin herkästi, rohkaisee ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Niina Hieta Tyks Ihopoliklinikalta.
Tyks Seksitautien poliklinikan kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2025 kirjattiin yli 5 300 potilaskontaktia. Testeihin pääsee helposti oman terveysaseman tai Omaolo-digipalvelun kautta.
Klamydia on Suomen yleisin seksitauti
Vuonna 2025 klamydiatartuntoja todettiin hieman yli 12 000, mikä on vähemmän kuin edellisinä vuosina. Klamydia on usein oireeton, mutta hoitamattomana se voi aiheuttaa esimerkiksi lapsettomuutta. Tauti todetaan näytteestä ja hoidetaan antibiooteilla.
Tippuri on puolestaan yleistynyt nopeasti. Vuonna 2025 Suomessa todettiin yli 2 100 tapausta. Nykyisin tippuri on usein oireeton tai lieväoireinen, mikä helpottaa sen leviämistä.
– Antibioottiresistenssi on kasvava haaste, sillä tippurin hoitoteho on heikentymässä myös Suomessa, Hieta kertoo.
Myös kuppa on yleistynyt viime vuosina, vaikka Turun alueella aiemmin havaittu tapausten nopea kasvu on tasaantunut. Viime vuonna Suomessa todettiin 329 kuppatartuntaa.
Lisäksi harvinaisempi Mycoplasma genitalium -bakteeri voi aiheuttaa klamydian kaltaisia oireita, ja sen hoito voi olla joskus hankalaa antibioottiresistenssin vuoksi. Tykslabissa todettiin viime vuonna 43 Mycoplasma genitalium -tapausta.
Kondylooma ja herpes ovat yleisiä seksitauteja, vaikka niitä ei tilastoida samalla tavalla kuin esimerkiksi klamydiaa. Niiden esiintyvyydessä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia aiempaan.
Näin ehkäiset seksitauteja
Seksitautien ehkäisy on yksinkertaista: suojaudu ja hakeudu tarvittaessa testiin. Kondomi ja suuseksisuoja ehkäisevät tartuntoja tehokkaasti. Testiin kannattaa mennä erityisesti uuden kumppanin jälkeen tai jos on oireita tai epäilee tartuntaa.
– Kondomin käyttö on edelleen tehokkain tapa ehkäistä seksitautien tarttumista. Myös säännöllinen testaus on tärkeää, erityisesti jos kumppanit vaihtuvat, Hieta korostaa.
HIV:tä ehkäisevä PrEP-lääkitys on yleistynyt Varsinais-Suomessa, ja sen on aloittanut jo noin 300 henkilöä. PrEP suojaa tehokkaasti HIV-tartunnalta, mutta ei muilta seksitaudeilta, joten kondomin käyttö on edelleen tärkeää. Hoitoon kuuluu myös säännöllinen testaus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina HietaErikoislääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:050 4592 564niina.hieta@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varhas välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslistan har publicerats5.6.2026 14:02:16 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.
Varhan aluevaltuuston 10.6.2026 kokouksen esityslista julkaistu5.6.2026 14:02:16 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Stöd från TYKS-stiftelsen till doktorander och ett stort stipendium för diabetesforskning5.6.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
TYKS-stiftelsen beviljar 230 000 euro till medicinsk forskning samt forskning inom vård- och hälsovetenskaper år 2026. Dessutom delade stiftelsen tidigare i maj ut ett stort stipendium på 100 000 euro ur Marita och Heikki Vaistees fond för forskning om diabetes hos barn och unga.
TYKS-säätiöltä tukea väitöskirjantekijöille ja suurapuraha diabetestutkimukseen5.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
TYKS-säätiö osoittaa vuonna 2026 lääketieteen ja terveystieteiden tutkimukseen 230 000 euroa. Säätiö on lisäksi aiemmin toukokuussa jakanut suurapurahan 100 000 euroa lasten ja nuorten diabetestutkimukseen Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta.
I Egentliga Finland stärks stödet till unga med brottsrelaterade problem - Projektet Varto startar hösten 20265.6.2026 08:14:38 EEST | Pressmeddelande
Misstankar om brott bland unga i Egentliga Finland har under de senaste åren ökat snabbare än på riksnivå. Varha bemöter den oroande utvecklingen med hjälp av projektfinansiering från justitieministeriet och kommer bland annat att återinföra ett uppsökande och parallellt stödarbete, där unga erbjuds intensivt stöd och mångprofessionell hjälp i vardagen. Dessutom planeras en permanent enhet för brottsspecifikt socialt arbete. Samtidigt stärks Ankar-samarbetet med kommunerna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme