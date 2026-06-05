Malmin peruskoulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa
8.6.2026 08:52:54 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kirkonkyläntie 17:n historiallinen koulurakennus laajenee modernilla uudisrakennuksella, kun Malmin peruskoulun ja päiväkodin laajennus- ja perusparannusurakka alkaa kesäkuussa 2026. Uudistettuihin tiloihin mahtuu lähes tuhat lasta.
Malmilla on alkamassa Malmin koulukampuksena tunnettu hanke, jossa Malmin peruskoulun nykyinen, vuonna 1928 valmistunut, koulurakennus Pohjola peruskorjataan ja sen yhteyteen rakennetaan uudisrakennus. Peruskouluun tulee oppilaspaikkoja 700 oppijalle ja päiväkotiin rakennetaan tilat 252 lapselle.
Nykyisin Malmin peruskoulu toimii kolmessa toimipisteessä ympäri Malmia. Uuden koulukampuksen peruskoulun myötä toiminta siirtyy Kirkonkyläntie 17:n toimipisteeseen, jonne muuttavat tällä hetkellä Kotinummentien paviljongissa väistössä olevat luokat sekä Talvelantien toimipisteen oppilaat.
Päiväkodeista kampukseen muuttavat nykyisin osoitteissa Takaniitynpolku 1 toimiva Takatasku sekä Notkotie 12:ssa toimiva Ylä-Malmi.
Suojaisat pihat ja mahdollisuus iltakäyttöön
Koulun ja päiväkodin piha-alueet sijoittuvat pääosin tontin suojaisaan itäosaan Laidunpuiston puoleiselle alueelle. Piha-alueista tehdään puistomaiset, ja ne aidataan ja varustetaan eri ikäluokat huomioiden. Pihat liittyvät saumattomasti Laidunpuistoon ja ovat alueen asukkaiden käytössä kouluajan ulkopuolella.
Lisäksi myös itse koulukampukseen tulee sisätiloja, joita on mahdollista varata iltakäyttöön.
Tavoitteena toiminnan aloittaminen syyslukukaudella 2028
Rakentaminen alkaa maanrakennustöillä, minkä jälkeen aloitetaan varsinainen talonrakentaminen. Tavoitteena on, että uudet tilat valmistuvat kesällä 2028.
Työmaalla työskennellään pääasiassa arkisin kello 7‒18. Työstä aiheutuu ääntä ja pölyämistä. Louhintatöitä tehdään arviolta heinä‒elokuussa, jolloin liikkumista työmaan lähellä rajoitetaan turvallisuussyistä.
Pääurakoitsijaksi on valittu Jalon Uusimaa Oy.
Malmille tulossa paljon uudistuksia
Malmi on yksi Helsingin kaupunkiuudistusalueista. Ylä-Malmin Koulukampuksen sekä uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi Malmilla on suunnitteilla perusparannus Ala-Malmilla sijaitsevaan Vanha Helsingintie 5:n 1960-luvun koulurakennukseen. Myös Malmin puistoja ja toreja parannetaan, ja uimahallia laajennetaan parhaillaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankkeen osapuolia:
Rakennustyömaan suunnittelu ja toteutus, tilaaja
Arto Manninen
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31849
arto.manninen@hel.fi
Pääurakoitsija Jalon Uusimaa Oy
Ville Kettunen
toimitusjohtaja
puh. 050 521 5760
ville.kettunen@jalon.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
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