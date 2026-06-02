Kymmenet tuhannet suomalaiset elävät tietämättöminä todellisesta sydänriskistään – Mehiläinen aloittaa uuden käytännön sydän- ja verisuonitautien riskinarvioinnissa
8.6.2026 12:40:33 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Moni on tottunut arvioimaan sydän- ja verisuonitauteihin liittyvää sairastumisriskiä kolesterolimittauksiin perustuen, mutta käytössä olevat perinteiset tutkimukset kuten kokonais- tai LDL-kolesteroli antavat usein rajallisen kuvan sairastumisriskistä. Erityisesti ylipainoisilla, diabeetikoilla ja metabolista oireyhtymää sairastavilla nämä mittaukset voivat aliarvioida todellisen valtimotautiriskin ja johtaa myös huonompiin hoitotuloksiin.
Mehiläinen tehostaa sydän- ja verisuonitautien riskinarviointia tarjoamalla tarkemman apolipoproteiini B (ApoB) -mittauksen veloituksetta kolesterolitutkimuksien yhteydessä. Puolen vuoden pilottijakso käynnistyy 8. kesäkuuta ja on saatavilla kaikissa Mehiläisen toimipisteissä ympäri Suomen.
– ApoB-mittauksen sisällyttäminen kolesterolitutkimuksiin on iso harppaus. Se antaa meille lääkäreille syvemmän ymmärryksen potilaan yksilöllisestä riskistä ja mahdollistaa entistä tarkemman ja oikea-aikaisemman hoidon suunnittelun, toteaa kardiologian erikoislääkäri Kaj Ekström.
Uusi, tarkempi mittaus täydentää kolesterolitutkimuksia
ApoB-mittaus täydentää perinteisiä kolesterolitutkimuksia kertomalla kolesterolin määrän lisäksi myös sen koostumuksesta. Kohonnut ApoB-taso viittaa siihen, että veressä on runsaasti pieniä ja tiheitä kolesterolihiukkasia, jotka ovat erityisen haitallisia verisuonille ja lisäävät valtimotaudin riskiä.
– Arvon ollessa koholla, kokonaisriski arvioidaan ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Yksilöllinen elämäntapaohjaus, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, painonhallinta ja tupakoimattomuus on aina ensisijaista. Mikäli kokonaisriski on koholla tai elämäntapamuutokset eivät riitä, harkitaan lääkehoitoa kuten statiineja, Ekström sanoo.
ApoB on kansainvälisesti tunnustettu riskimarkkeri, ja se on mukana useissa johtavissa sydänriskisuosituksissa, kuten Euroopan kardiologisen seuran ohjeistuksissa. Se toimii hoitotavoitteena tai vaihtoehtoisena riskimarkkerina LDL-kolesterolin rinnalla ja ensisijaisena mittarina erityisesti korkean riskin potilailla sekä ylipainoisilla, diabeetikoilla ja metabolista oireyhtymää eli useita aineenvaihduntahäiriöitä sairastavilla, joihin moni suomalaisista kuuluu.
– Mehiläisessä olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista hoitoa ja ennaltaehkäisyä, ja haluamme edistää nykylääketieteen valossa parhaiden tutkimusten käyttöä diagnostiikassa. Tavoitteenamme on tuoda suomalaisten valtimotautiriskin arviointi kansainvälisten suositusten tasolle ja tarjota entistä tarkempaa tietoa yksilöllisestä riskistä, päättää Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.
Kenelle mittaus on erityisen tärkeä?
- Henkilöille, joilla on ylipainoa, diabetes tai aineenvaihduntaoireyhtymä.
- Henkilöille, joiden suvussa on esiintynyt sydän- ja verisuonitauteja.
- Kaikille, jotka haluavat kattavamman arvion sydän- ja verisuonitautiriskistään.
ApoB mitataan 8.6. alkaen kaikkien Mehiläisessä tilattujen lipidipakettien (P-Lipidit) yhteydessä. Tutkimus ei vaadi paastoamista.
Lisätietoja:
- Kaj Ekström, kardiologian erikoislääkäri
- Kristina Hotakainen, laboratoriosektorin johtaja
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mehiläinen
Mehiläisellä jälleen Suomen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat – EPSI Rating 2026: Mehiläinen vahvistaa asemaansa2.6.2026 10:10:52 EEST | Tiedote
Mehiläinen on jälleen Suomen yksityisen terveydenhuollon asiakastyytyväisyyden kärkisijalla EPSI Rating 2026 -tutkimuksen mukaan. Mehiläisen asiakastyytyväisyysindeksi on 75,1, mikä on toimialan korkein ja osoittaa erittäin tyytyväisten asiakkaiden määrän kasvua.
Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen – laajenee Norjaan ja Tanskaan, vahvistaa asemaansa Ruotsissa18.5.2026 09:03:55 EEST | Tiedote
Mehiläinen on allekirjoittanut sopimuksen pohjoismaiden johtavan erikoissairaanhoidon tarjoajan Aleriksen ostamisesta. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan sekä täydentää palveluitaan Ruotsissa. Yhdessä yhtiöillä on vahvat valmiudet parantaa laadukkaiden terveyspalvelujen saatavuutta sekä edistää terveydenhuollon kehitystä Pohjoismaissa. Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä.
Mehiläisen kyselytutkimus: Yli 20 prosenttia suomalaisista käyttää tekoälyä omien terveysasioiden selvittämiseen28.4.2026 09:43:05 EEST | Tiedote
Tekoälystä on muodostumassa suomalaisille yksi tapa selvittää terveysasioitaan. Se tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että uusia kysymyksiä niin potilaiden kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin näkökulmasta, selviää Mehiläisen tekemästä kyselytutkimuksesta*. Mehiläisen digitaalisten palveluiden johtava lääkäri näkee tekoälyn kumppanina, joka mahdollistaa potilaalle sujuvamman valmistautumisen vastaanotolle ja parantaa ammattilaisen prosesseissa hoidon laatua ja tehokkuutta.
Mehiläinen Hyvinkää laajenee ja yhdistää palvelunsa – kolme toimipistettä saman katon alle Kauppakeskus Willaan22.4.2026 12:37:41 EEST | Tiedote
Mehiläinen Hyvinkää vahvistaa paikallista terveydenhuoltoa laajentamalla lääkärikeskustaan ja keskittämällä kolme toimipistettä yhteen osoitteeseen. Elokuussa 2026 avattavat uudet, laajennetut tilat Hämeenkatu 9:ssä tarjoavat entistä kattavammat ja monipuolisemmat terveyspalvelut Hyvinkään ja lähialueiden asukkaille sekä yritysasiakkaille.
Felicitas Mehiläinen ottaa käyttöön uraauurtavan tekoälyteknologian munasolujen laadun arvioinnissa21.4.2026 09:20:00 EEST | Tiedote
Felicitas Mehiläinen on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön edistyksellisen tekoälypohjaisen menetelmän, joka mahdollistaa munasolujen laadun entistä tarkemman arvioinnin. Innovaatio tarjoaa merkittävää lisäarvoa IVF-hoitojen suunnittelussa ja ennustettavuudessa sekä munasolujen ennakoivaan pakastukseen liittyvissä päätöksissä. Turvallinen kuvantamiseen perustuva menetelmä ei aiheuta riskejä hoidettavalle eikä alkion kehitykselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme