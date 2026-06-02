Kymmenet tuhannet suomalaiset elävät tietämättöminä todellisesta sydänriskistään – Mehiläinen aloittaa uuden käytännön sydän- ja verisuonitautien riskinarvioinnissa

Mehiläinen tehostaa sydän- ja verisuonitautien riskinarviointia tarjoamalla tarkemman apolipoproteiini B (ApoB) -mittauksen veloituksetta kolesterolitutkimuksien yhteydessä. Puolen vuoden pilottijakso käynnistyy 8. kesäkuuta ja on saatavilla kaikissa Mehiläisen toimipisteissä ympäri Suomen.

– ApoB-mittauksen sisällyttäminen kolesterolitutkimuksiin on iso harppaus. Se antaa meille lääkäreille syvemmän ymmärryksen potilaan yksilöllisestä riskistä ja mahdollistaa entistä tarkemman ja oikea-aikaisemman hoidon suunnittelun, toteaa kardiologian erikoislääkäri Kaj Ekström.

Uusi, tarkempi mittaus täydentää kolesterolitutkimuksia

ApoB-mittaus täydentää perinteisiä kolesterolitutkimuksia kertomalla kolesterolin määrän lisäksi myös sen koostumuksesta. Kohonnut ApoB-taso viittaa siihen, että veressä on runsaasti pieniä ja tiheitä kolesterolihiukkasia, jotka ovat erityisen haitallisia verisuonille ja lisäävät valtimotaudin riskiä.

– Arvon ollessa koholla, kokonaisriski arvioidaan ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Yksilöllinen elämäntapaohjaus, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, painonhallinta ja tupakoimattomuus on aina ensisijaista. Mikäli kokonaisriski on koholla tai elämäntapamuutokset eivät riitä, harkitaan lääkehoitoa kuten statiineja, Ekström sanoo.

ApoB on kansainvälisesti tunnustettu riskimarkkeri, ja se on mukana useissa johtavissa sydänriskisuosituksissa, kuten Euroopan kardiologisen seuran ohjeistuksissa. Se toimii hoitotavoitteena tai vaihtoehtoisena riskimarkkerina LDL-kolesterolin rinnalla ja ensisijaisena mittarina erityisesti korkean riskin potilailla sekä ylipainoisilla, diabeetikoilla ja metabolista oireyhtymää eli useita aineenvaihduntahäiriöitä sairastavilla, joihin moni suomalaisista kuuluu.

– Mehiläisessä olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista hoitoa ja ennaltaehkäisyä, ja haluamme edistää nykylääketieteen valossa parhaiden tutkimusten käyttöä diagnostiikassa. Tavoitteenamme on tuoda suomalaisten valtimotautiriskin arviointi kansainvälisten suositusten tasolle ja tarjota entistä tarkempaa tietoa yksilöllisestä riskistä, päättää Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.





Kenelle mittaus on erityisen tärkeä?

Henkilöille, joilla on ylipainoa, diabetes tai aineenvaihduntaoireyhtymä.

Henkilöille, joiden suvussa on esiintynyt sydän- ja verisuonitauteja.

Kaikille, jotka haluavat kattavamman arvion sydän- ja verisuonitautiriskistään.



ApoB mitataan 8.6. alkaen kaikkien Mehiläisessä tilattujen lipidipakettien (P-Lipidit) yhteydessä. Tutkimus ei vaadi paastoamista.



Lisätietoja: