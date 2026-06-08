Kutsu tiedotustilaisuuteen 11.6. klo 15: Varhan luonnos palveluverkkosuunnitelmaksi

Toivotamme median tervetulleeksi tiedotustilaisuuteen torstaina 11.6. klo 15.00–15.45. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä:https://teams.microsoft.com/meet/36838017203971?p=NuRvLjSD1KbIiU6FIm

Tilaisuuteen osallistuvat hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo sekä tulosalueiden johtajat: Mikko Pakarinen, Mikko Pietilä ja Eeva-Sirkku Pöyhönen.

Luonnos lähetetään lausunnoille ja henkilöstölle avataan kysely torstaina 11. kesäkuuta. Kyselyn ja lausuntojen perusteella luonnokseen tehdään tarvittavia muutoksia.

Viranhaltijaesitys suunnitelmasta annetaan alkusyksyllä 2026. Suunnitelman poliittinen käsittely ja päätöksenteon on suunniteltu alkavan syyskuussa.

Varha järjestää samana päivänä, torstaina 11. kesäkuuta asukasillan, jossa palveluverkkoluonnoksen sisällöstä ja sen taustoista kerrotaan varsinaissuomalaisille. Asukasiltaa voi seurata Varhan YouTube-kanavalla suorana lähetyksenä, ja asukkaat voivat lähettää aihe-ehdotuksia etukäteen ja keskustelukenttä on avoinna asukasillan aikana.

Lisätiedot: Anne Savolainen, erityisasiantuntija, p. 050 471 0020, anne.savolainen@varha.fi