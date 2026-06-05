Siltatyöt alkavat kesäkuussa Sauvossa ja Salossa

Siltakohteet sijaitsevat maantiellä 12072 Sauvossa ja maantiellä 110 Salon alueella.

Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja.

Korvalan silta Sauvossa maantiellä 12072 (Finskyläntie)

Korjaustyöt alkavat kesäkuussa viikolla 26 (22.6.alkava viikko) ja kestävät lokakuun loppuun saakka. Sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Lisäksi sillalla tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä sekä siltapaikan maantien kevennysrakenteiden rakentamista ja päällystämistä. Liikennettä joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, paikalla on tällöin liikennevalot. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Sillan tulopenkereiden painumisen ehkäisemiseksi vaihdetaan tien rakennekerroksia kantavaan sekä kivimursketta kevyempään vaahtolasimateriaaliin. Työvaiheen ajaksi joudutaan liikenne maantiellä 12072 sulkemaan. Katkoaika on arvioitu olevan noin viisi päivää. Tällöin kiertoreittinä toimii maantien 12074 - maantien 181 - maantien 12071 kautta. Katkoaika on arvioitu olevan noin viisi päivää. Kiertoreitin pituus on noin 10 km. Tarkemmasta katkoajasta informoidaan maanteille asennettavilla työmaatauluilla.

Liikennemäärä Korvalan sillalla on hieman alle 250 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Halikonjoen kevyenliikenteen silta Salossa maantiellä 110 (Valtatie)

Korjaustöiden aikana kevyenliikenteen sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyvät kesäkuussa viikolla 25 (15.6. alkava viikko). Korjaustyö tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan sillan reunapalkit, pintarakenteet ja kaiteet vuoden 2026 aikana. Vuoden 2027 kesänä suoritetaan sillan alapuolisten teräsrakenteiden huolto ja laakerien vaihto. Korjaustöiden on arvioitu valmistuvan lokakuun 2027 loppuun mennessä.

Ensimmäisen vaiheen aikana liikenne katkaistaan kevyen liikenteen sillalla ja ohjataan viereiselle Halikonjoen sillalle. Jalankululle ja pyöräilijöille rakennetaan erillinen kulkukäytävä sillan reunaan. Ajoneuvoliikenteelle pysyy kaksi ajokaistaa, mutta niitä joudutaan kaventamaan. Ajokaistan leveys on vähintään 3,5 metriä. Lisäksi tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 40 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vuoden 2027 aikana, töiden toisen vaiheessa, kevyen liikenteen silta on pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käytössä.

Korvalan siltapaikka Google Mapsissa

Halikonjoen kevyenliikenteen siltapaikka Google Mapsissa

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Rajukivi Oy.

Lisätietoja: