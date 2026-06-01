Turku Energia

Turku Energia vastaa kasvavaan jäähdytystarpeeseen lisäämällä Biolaakson tuotantokapasiteettia

8.6.2026 11:50:08 EEST | Turku Energia | Tiedote

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Turku Energia investoi kaukojäähdytyksen tuotantoon lisäämällä tuotantokapasiteettia Biolaakson olemassa olevaan jäähdytyskeskukseen. Investointi vastaa kysynnän aiheuttamaan kaukojäähdytyksen tuotannon lisäystarpeeseen.  Lisäkapasiteetti otetaan käyttöön kesä–heinäkuussa 2026.  Kaukojäähdytyksen tuotannossa sivutuotteena syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä. 

Turku Energia investoi kaukojäähdytyksen tuotantoon lisäämällä tuotantokapasiteettia Biolaakson olemassa olevaan jäähdytyskeskukseen.
Turku Energia investoi kaukojäähdytyksen tuotantoon lisäämällä tuotantokapasiteettia Biolaakson olemassa olevaan jäähdytyskeskukseen. Turku Energia.

Nyt rakennettava laajennus vastaa teholtaan noin 13 prosenttia Turku Energian kaukojäähdytyksen kokonaistuotantotehosta.

Laajennus koostuu kolmesta ammoniakkia kylmäaineenaan käyttävästä lämpöpumpusta, uudesta prosessiputkistosta, turvalaitteistosta, LVI-laitteiston uudistuksesta, päämuuntamosta ja kokonaisuuden sähköistyksestä.  

"Biolaakson jäähdytyskeskuksen laajennus on merkittävä investointi Turku Energian kaukojäähdytyksen tuotantoon. Se vahvistaa kykyämme vastata kasvavaan kysyntään ja hyödyntää samalla jäähdytyksessä sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä osana kestävää energiantuotantoa", sanoo Lämpö-yksikön johtaja Juho Perkonoja Turku Energiasta.

Kaukojäähdytys toimii samalla periaatteella kuin kaukolämmitys, jäähdytys toimitetaan kiinteistöihin verkoston kautta viileänä vetenä. Järjestelmässä kiinteistöistä kerääntyvä hukkalämpö palautetaan tuotantolaitokselle ja voidaan hyödyntää edelleen kaukolämmön tuotannossa. Näin kaukojäähdytys yhdistää energiatehokkaan jäähdytyksen ja kiertotalouden periaatteet.

Turku Energian myymä kaukojäähdytys on 100 % uusiutuvaa energiaa. Turku Energian myymän kaukojäähdytyksen hintaan sisältyy huollot sekä 24/7 -päivystys.

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kaukojäähdytysturku energia

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Turku Energia investoi kaukojäähdytyksen tuotantoon lisäämällä tuotantokapasiteettia Biolaakson olemassa olevaan jäähdytyskeskukseen.
Turku Energia investoi kaukojäähdytyksen tuotantoon lisäämällä tuotantokapasiteettia Biolaakson olemassa olevaan jäähdytyskeskukseen.
Turku Energia.
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Turku Energia lyhyesti

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 358,6 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi

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