Hallinnon toiminnanohjauksen uudistushanke käynnistyy
8.6.2026 11:52:13 EEST | HUS | Tiedote
Yhtymähallitus päätti 8.6. kokouksessaan hallinnon toiminnanohjauksen uudistushankkeen käynnistämisestä sekä johtajaylilääkärin ja asiakkuusjohtajan virkavalinnoista.
Hallinnon toiminnanohjauksen uudistushanke
Yhtymähallitus päätti hallinnon toiminnanohjauksen uudistushankkeen käynnistämisestä. Hanketta tarkastellaan ensisijaisesti toiminnan uudistushankkeena, jossa järjestelmäuudistus toimii välineenä prosessien kehittämiselle.
Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä kattaa talouden, henkilöstöhallinnon ja materiaalihallinnon ydintoiminnot. Alustavan aikataulun mukaan uudistushanke toteutettaisiin vuosina 2026–2031 kolmessa vaiheessa.
Johtajaylilääkärin ja asiakkuusjohtajan virkavalinnat
Yhtymähallitus valitsi HUS-yhtymän johtajaylilääkärin virkaan kirurgian erikoislääkäri sekä rintaelin- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, dosentti Jukka Salmisen.
HUS-yhtymän asiakkuusjohtajan virkaan yhtymähallitus valitsi ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, valtiotieteiden maisteri Marjo Talmen.
Johtajaylilääkärin ja asiakkuusjohtajan virat tulivat hakuun eläköitymisten myötä.
Tammi−huhtikuun 2026 toiminta ja talous
Tammi−huhtikuussa 91,8 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli huhtikuun 2026 lopussa 1 998, mikä on yli 500 potilasta vähemmän kuin maaliskuun 2026 lopussa.
Tilikauden tulos on 75,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 56,2 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio 2026 +19,6 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikutti muun muassa HUSin maksamien kiinteistöverojen takautuva kertaluonteinen oikaisu vuosilta 2015–2025, jonka tulosta parantava vaikutus on noin 22,7 miljoonaa euroa.
Vuoden 2026 toinen vuosiennuste laadittiin tammi−huhtikuun toteumatietojen pohjalta. Sen mukaan koko vuoden 2026 taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan 38 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio +/- 0 euroa).
Yhtymähallitus päätti lisäksi useammasta liikkeenluovutuksesta.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
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Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
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