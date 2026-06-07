SDP:n Paula Werning Orpolle: Hyvinvointiyhteiskuntaa mitataan sillä, miten se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia
8.6.2026 11:55:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on kantaa vastuuta kaikista ihmisistä, myös niistä, jotka eivät juuri nyt kykene kantamaan vastuuta itsestään tai läheisistään.
Pääministeri Petteri Orpo totesi kokoomuksen puoluekokouksessa puolueensa olevan “tavallisen, ahkeran ja hommansa hoitavan suomalaisen puolella”. Werningin mukaan yhteiskunnan tehtävä ei kuitenkaan voi rajoittua vain niiden tukemiseen, jotka pärjäävät omillaan.
– Suurin osa suomalaisista käy töissä, kasvattaa lapsiaan, huolehtii läheisistään ja kantaa vastuunsa. Se on arvokasta. Mutta elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Sairaus, mielenterveyden ongelmat, työttömyys, vammautuminen, uupumus tai perhettä kohtaava kriisi voivat koskettaa ketä tahansa, Werning sanoo.
Hänen mukaansa ihmisen arvoa ei saa mitata työkyvyllä, tuloilla tai sillä, kuinka hyvin hän kykenee selviytymään vaikeuksista yksin.
– Suomessa on ihmisiä, jotka eivät jaksa. On vanhempia, jotka tarvitsevat apua arkeen. On nuoria, jotka kamppailevat mielenterveytensä kanssa. On ikäihmisiä, joilla ei enää ole voimia pärjätä yksin. On ihmisiä, joiden elämä on ajautunut tilanteeseen, jossa omien asioiden hoitaminen ei onnistu ilman tukea. Heidänkin ihmisarvonsa on jakamaton, Werning alleviivaa.
Werning korostaa, että turvallinen arki syntyy paljon laajemmista asioista kuin vain taloudesta.
– Turvallinen arki tarkoittaa sitä, että lapsi saa koulussa tarvitsemansa tuen. Hoitoon pääsee silloin, kun sairastuu. Ikääntynyt ihminen saa hoivaa. Vaikeuksiin joutunut saa apua ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi. Se on hyvinvointivaltion tärkein tehtävä, muistuttaa Werning.
Werningin mukaan SDP:n ja kokoomuksen välinen ero näkyy siinä, miten yhteiskunnan vastuuta tarkastellaan.
– SDP:lle hyvinvointivaltio ei ole palkinto niille, jotka pärjäävät. Se on turva myös silloin, kun ihminen ei pärjää. Yhteiskunnan sivistystä ei mitata sillä, miten hyvin vahvimmat menestyvät, vaan sillä, jätämmekö kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksin, Werning korostaa.
– Suomessa jokaisen ihmisen pitää voida tuntea olevansa arvokas ja turvassa. Ei vain silloin, kun voimat riittävät, vaan myös silloin, kun ne hetkellisesti loppuvat, Werning päättää.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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