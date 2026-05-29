Oma Häme osallistuu 9.6. Hämeenlinnassa pidettävään moniviranomaisharjoitukseen
8.6.2026 12:09:35 EEST | Oma Häme | Uutinen
Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestetään tiistaina 9. kesäkuuta moniviranomaisharjoitus, jossa Oma Häme, Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi harjoittelevat yhteistyötä suuronnettomuustilanteessa. Harjoitukseen osallistuvat myös Suomen Punainen Risti ja seurakunta.
Tiistaina klo 7-16 välisenä aikana voi koulun alueella näkyä viranomaistoimintaa, joka liittyy valmiusharjoitukseen. Tavoitteena on vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja kerätä kokemuksia yhteistoiminnan kehittämiseen.
Lisätietoja medialle: Ennen harjoitusta ei anneta enempää tietoja. Harjoituksen jälkeen asiasta viestitään erikseen.
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