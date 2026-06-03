Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tarkista maastopalovaroitus ennen juhannuskokon rakentamista
11.6.2026 10:00:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Juhannusta edeltävien päivien sää ratkaisee, onko juhannuskokkoa mahdollista sytyttää. Päijät-Hämeen pelastuslaitos suosittelee tarkistamaan Ilmatieteen laitoksen antamat varoitukset vielä aattoaamuna. Ilmatieteen laitoksen maastopalovaroituksen aikaan on kokon ja muunkin avotulen poltto kielletty.
Jos maastopalovaroitusta ei ole annettu, juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, kunhan huolehtii turvallisuudesta. Varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Kuivalla ja tuulisella säällä kokkoa ei kannata sytyttää, pelastuslaitos muistuttaa.
Kokko tulee rakentaa riittävän kauas rakennuksista. Kokon ympäristöä on hyvä kastella reilusti ennen ja jälkeen polton. Lähellä on hyvä olla myös sammutusvälineitä, esimerkiksi vesiämpäreitä tai sammutusletku, jos sammutinta ei ole saatavilla.
– Kokkoa ei tulee koskaan jättää yksin palamaan, sillä se saattaa kyteä vielä pitkänkin aikaa, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta muistuttaa.
Jos vietät juhannusta vieraassa paikassa, varmista etukäteen juhlapaikan osoite.
– Apua on helpompi hälyttää paikalle, kun tietää missä on. Myös 112 Suomi -sovelluksesta on hyötyä, sillä jos hätänumeroon soittaa sovelluksen kautta, se ilmoittaa hätäkeskuspäivystäjälle avun tarvitsijan tarkan sijainnin, Oksanen sanoo.
Muista avotulen käsittelyssä turvallisuus
- Tulen sytyttäjä on vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä huolellisesta sammuttamisesta.
- Avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa.
- Tarkasta Ilmatieteen laitoksen varoitukset ja noudata niitä.
- Huomioi tuulen vaikutus. Kovalla tuulella tuli voi levitä yllättävän nopeasti.
- Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten vesiletku, vesiämpäreitä tai sammutin sekä raivauskalustoa (esim. harava, lapio).
- Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen ja varmista osoite etukäteen.
- Älä jätä tulta vartioimatta – muista aina jälkivartiointi.
- Anna hiilloksen ja tuhkan jäähtyä rauhassa. Ne voivat pysyä kuumina yllättävän pitkään, jopa vuorokausia.
Maastopalovaroituksen voimassaolon aikana avotulen teko ei ole mahdollista millään järjestelyillä, eikä määräykseen ole mahdollista antaa poikkeuksia. Kokkoa ei saa sytyttää maastopalovaroituksen voimassa ollessa myöskään yleisötapahtumassa, vaikka tapahtumaan olisi laadittu pelastussuunnitelma.
Jos tulen käsittely aiheuttaa onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus keskeyttää toiminta välittömästi. Määräystä on noudatettava heti.
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Yhteyshenkilöt
Marjo Oksanenriskienhallintapäällikkö, onnettomuuksien ehkäisyn tulosaluejohtajaPuh:0440 773 208marjo.oksanen@paijatha.fi
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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