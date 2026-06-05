Yleisradio Oy

Krista Taubert on nimitetty Ylen vastaavan päätoimittajan sijaiseksi

8.6.2026 13:03:09 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

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Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen.

Ylen hallitus on nimittänyt Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi toistaiseksi Krista Taubertin. Taubert on työskennellyt Yle Uutiset ja urheilu -yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä.

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkalla lenkillä ollessaan viime viikon lopulla ja on sairaalahoidossa Lissabonissa.

“Annamme kaiken mahdollisen tukemme Panulle ja hänelle läheisilleen tässä tilanteessa. Toivottavasti Panu toipuu mahdollisimman pian”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten.    

Ylen Uutiset ja urheilu -yksikkö vastaa suomenkielisistä uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisällöistä sekä alueellisista sisällöistä kaikissa välineissä. Vastuualueeseen kuuluu myös englannin-, venäjän-, ukrainan-, somalin- ja arabiankieliset sekä viittomakieliset uutis- ja ajankohtaisohjelmat ja -sisällöt sekä yksikön tuottamat tapahtumat kaikissa välineissä. 

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Lisätiedot:
Jere Nurminen, viestintä- , brändi- ja markkinointijohtaja, Yle
jere.nurminen@yle.fi

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