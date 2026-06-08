GTK-rakennuksen purkutyöt valmistuivat Kuopiossa – ainutlaatuinen ja onnistunut kokeilu betonirakenteiden ehjänä purkamisesta
10.6.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Kuopion Savilahdessa osoitteessa Neulaniementie 5 sijainneen entisen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennuksen purkutyöt ovat valmistuneet suunnitellussa aikataulussa toukokuussa 2026. Tämänhetkisen arvion mukaan noin 98 prosenttia purkumateriaaleista päätyi uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai hyödynnettäväksi materiaalina esimerkiksi maanrakentamisessa. Hankkeessa toteutettiin lisäksi Suomessa harvinainen ontelolaattojen ehjänä purkaminen uudelleenkäyttöä varten.
Tontilta purettiin vuonna 1987 valmistunut noin 8 300 neliömetrin suuruinen päärakennus sekä vuonna 1997 valmistunut noin 800 neliömetrin varastorakennus. Purkamisesta vastasi Senaatti-kiinteistöt, ja purku-urakoitsijana toimi SRV ja aliurakoitsijana Ahosen Palvelut Oy.
Valtiolla ei ollut enää käyttöä yhden toimijan tarpeisiin suunnitellulle erikoisrakennukselle, eikä noin 40 vuotta vanhan kiinteistön muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen ollut toiminnallisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista. GTK:n toiminta rakennuksissa päättyi syksyllä 2025 ja toimii nykyään Kuopion Novapoliksella.
Harvinainen kokeilu betonirakenteiden uudelleenkäytöstä
Hankkeessa toteutettiin harvinainen kokeilu, jossa betonisia ontelolaattoja purettiin ehjinä uudelleenkäyttöä varten. Vastaavia hankkeita on Suomessa toteutettu vain muutamia, ja kyseessä oli ensimmäinen kerta Senaatti-kiinteistöille, kun näin suuria betonirakenteita irrotettiin ehjinä.
Kokeilussa irrotettiin noin 400 neliömetriä ontelolaattoja, jotka siirrettiin varastoitaviksi odottamaan uudelleenkäyttöä GTK:n tulevassa hankkeessa Outokummussa. Ontelolaattoja käytetään tyypillisesti väli-, ylä- ja alapohjien vaakarakenteissa.
Ontelolaattojen ehjänä purkaminen mahdollistaa merkittäviä materiaali- ja päästösäästöjä verrattuna uusien betonirakenteiden valmistamiseen.
”Hankkeessa haluttiin edistää käytännön ratkaisuja rakentamisen kiertotaloudessa. Työmaalla saatiin arvokasta kokemusta betonirakenteiden ehjänä purkamisesta, ja purkaminen onnistui jopa odotettua paremmin ja suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Betonirakenteiden ehjänä purkaminen on konkreettinen esimerkki siitä, miten vakioelementtejä voidaan saada uudelleenkäyttöön perinteisen kierrätyksen sijasta. Vastaavilla ratkaisuilla voidaan jatkossa vähentää materiaalinkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä valtion kohteissa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun asiantuntija Mirkka Rekola.
Kiitosta saavat purkutyössä mukana olleet kumppanit. ”Tämän mittaluokan kokeilut vaativat motivoituneita, osaavia ja kehityshaluisia kumppaneita, joita nyt onnistuttiin löytämään”, toteaa rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen.
Yhteistyötä Elävä-säätiön kanssa – tuotot kuntouttavaan työllistämistoimintaan
Koko rakennuksen purkutyöt toteutettiin vastuullisesti ja Senaatti-kiinteistöjen kiertotaloustavoitteiden mukaisesti. Purussa pyrittiin saamaan materiaalit ja taloteknisiä laitteita mahdollisimman pitkälle uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muutoin materiaalina hyödynnettäväksi.
Pääosa puretusta betonista murskattiin työmaalla ja hyödynnetään jatkossa tontin maisemoinnissa ja maanrakennustöissä. Metallit kierrätetään ja ikkunat toimitettiin lasivillan raaka-aineeksi. Ontelolaattojen lisäksi muita yksittäisiä materiaaleja ja talotekniikkaa otettiin käyttöön työmaatoimistossa ja toisessa Senaatin hankkeessa.
Irtaimiston ja kiintokalusteiden uudelleen käytössä tehtiin yhteistyötä paikallisen yleishyödyllisen toimijan, Elävä-säätiön kanssa. He valikoivat ja purkivat kohteesta myytäväksi muun muassa kalusteita, valaisimia ja LVI-kalusteita. Tuotot menevät säätiön kuntouttavaan ja valmentamaan työllistämistoimintaan. Säätiöllä on toiminnassaan yhtenevät tavoitteet Senaatin kanssa: tavoitteena on monipuolinen, rohkea ja vaikuttava kiertotaloustoiminta.
Vastuullisuus näkyi työmaalla paitsi purkutöissä myös siinä, että työmaalla käytettiin päästötöntä sähköä ja työkoneissa biodieseliä päästöttömän työmaan vaatimusten mukaisesti.
Senaatti-kiinteistöt on liittynyt ympäristöministeriön vapaaehtoiseen Kiertotalouden green deal -sitoumukseen, jonka mukaisesti sitoudumme vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja asettamaan vaikuttavia tavoitteita ja tekemään toimia, jotka edistävät vähähiilistä kiertotaloutta.
Purettujen rakennusten alueelle suunnitellaan Kuopion uutta pääpoliisiasemaa
Uuden pääpoliisiaseman rakennushankkeen eteneminen edellyttää vielä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöstä. Suunnitelmien mukaan rakentaminen voisi käynnistyä syksyllä 2026 ja valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä.
Aikaisempi tiedote: https://www.senaatti.fi/ajankohtaista/uutiset/entinen-gtk-rakennus-puretaan-kuopiossa/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi Haatajaaluejohtaja, Senaatti-kiinteistötPuh:0400 543 440pasi.haataja@senaatti.fi
Outi HiltunenRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:050 514 6431outi.hiltunen@senaatti.fi
Mirkka RekolaYmpäristövastuun ja tietomallinnuksen asiantuntijaSenaatti-kiinteistötPuh:0400 591 867mirkka.rekola@senaatti.fi
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Oulun historiallinen lääninhallituskortteli uudistuu valtion yhteiseksi työympäristöksi8.6.2026 10:12:43 EEST | Tiedote
Oulun keskustassa sijaitseva historiallinen lääninhallituskortteli uudistuu moderniksi valtion yhteiseksi työympäristöksi. Rakennusten alkuperäiset tilat säilytetään, ja laajimmat muutokset toteutetaan korttelin uusimmassa rakennuksessa. Muutostyöt alkavat loppukesästä 2026, ja koko remontti valmistuu alustavan aikataulun mukaan joulukuussa 2028.
Säätytalon telineillä -teokseen on tallennettu ainutlaatuisen työmaan vaiheet5.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen historian monia tapahtumia todistanut Säätytalo on jälleen käytössä laajan peruskorjauksen jälkeen. Senaatti-kiinteistöt on julkaissut kattavasta peruskorjauksesta teoksen Säätytalon telineillä, joka avaa poikkeuksellisen restaurointiprojektin vaiheita ja työmaan arkea.
Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan Oulun historialliseen lääninhallituksen päärakennukseen ennen mittavaa uudistusta2.6.2026 15:13:13 EEST | Kutsu
Senaatti-kiinteistöt kutsuu median edustajat tutustumaan Oulun lääninhallituksen päärakennukseen maanantaina 8.6.2026 klo 10.00–11.00. Vuonna 1890 valmistunut lääninhallituksen päärakennus avataan medialle ennen rakennuksen uudistustöiden käynnistymistä. Tilaisuudessa esitellään rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tilat sekä suunnitelmat, joiden myötä Oulun lääninhallituskortteliin muodostuu 16 valtion organisaation yhteinen työympäristö noin 1 100 työntekijälle. Median edustajilla on samalla mahdollisuus kuvata historiallisia tiloja ennen muutostöiden käynnistymistä. Hankkeessa suojellut rakennukset säilytetään valtion käytössä, ja niiden historiallisia tiloja restauroidaan alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. Rakennus- ja muutostyöt käynnistyvät vaiheittain vuoden 2026 aikana.
Senaatti-kiinteistöt käynnistää viimeisen Rakuunamäen kohteensa myynnin Lappeenrannassa2.6.2026 13:32:33 EEST | Tiedote
Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitseva historiallinen rakennus osoitteessa Mannerheiminkatu 6 tulee myyntiin. Entinen toimisto- ja varastorakennus on viimeinen Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa oleva kohde alueella.
Senaatti-kiinteistöt käynnisti tarjouskilpailun Katajanokan Rahapajasta ja Meripajasta1.6.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on avannut tarjouskilpailun Helsingin Katajanokalla sijaitsevasta kiinteistökokonaisuudesta, johon kuuluvat historiallinen Rahapaja ja 1990-luvulla valmistunut Meripaja. Merellisellä paikalla sijaitseva kohde tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tulevaan käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme