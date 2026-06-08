GTK-rakennuksen purkutyöt valmistuivat Kuopiossa – ainutlaatuinen ja onnistunut kokeilu betonirakenteiden ehjänä purkamisesta

Tontilta purettiin vuonna 1987 valmistunut noin 8 300 neliömetrin suuruinen päärakennus sekä vuonna 1997 valmistunut noin 800 neliömetrin varastorakennus. Purkamisesta vastasi Senaatti-kiinteistöt, ja purku-urakoitsijana toimi SRV ja aliurakoitsijana Ahosen Palvelut Oy.

Valtiolla ei ollut enää käyttöä yhden toimijan tarpeisiin suunnitellulle erikoisrakennukselle, eikä noin 40 vuotta vanhan kiinteistön muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen ollut toiminnallisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista. GTK:n toiminta rakennuksissa päättyi syksyllä 2025 ja toimii nykyään Kuopion Novapoliksella.

Harvinainen kokeilu betonirakenteiden uudelleenkäytöstä

Hankkeessa toteutettiin harvinainen kokeilu, jossa betonisia ontelolaattoja purettiin ehjinä uudelleenkäyttöä varten. Vastaavia hankkeita on Suomessa toteutettu vain muutamia, ja kyseessä oli ensimmäinen kerta Senaatti-kiinteistöille, kun näin suuria betonirakenteita irrotettiin ehjinä.

Kokeilussa irrotettiin noin 400 neliömetriä ontelolaattoja, jotka siirrettiin varastoitaviksi odottamaan uudelleenkäyttöä GTK:n tulevassa hankkeessa Outokummussa. Ontelolaattoja käytetään tyypillisesti väli-, ylä- ja alapohjien vaakarakenteissa.

Ontelolaattojen ehjänä purkaminen mahdollistaa merkittäviä materiaali- ja päästösäästöjä verrattuna uusien betonirakenteiden valmistamiseen.

”Hankkeessa haluttiin edistää käytännön ratkaisuja rakentamisen kiertotaloudessa. Työmaalla saatiin arvokasta kokemusta betonirakenteiden ehjänä purkamisesta, ja purkaminen onnistui jopa odotettua paremmin ja suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Betonirakenteiden ehjänä purkaminen on konkreettinen esimerkki siitä, miten vakioelementtejä voidaan saada uudelleenkäyttöön perinteisen kierrätyksen sijasta. Vastaavilla ratkaisuilla voidaan jatkossa vähentää materiaalinkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä valtion kohteissa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun asiantuntija Mirkka Rekola.

Kiitosta saavat purkutyössä mukana olleet kumppanit. ”Tämän mittaluokan kokeilut vaativat motivoituneita, osaavia ja kehityshaluisia kumppaneita, joita nyt onnistuttiin löytämään”, toteaa rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen.

Yhteistyötä Elävä-säätiön kanssa – tuotot kuntouttavaan työllistämistoimintaan

Koko rakennuksen purkutyöt toteutettiin vastuullisesti ja Senaatti-kiinteistöjen kiertotaloustavoitteiden mukaisesti. Purussa pyrittiin saamaan materiaalit ja taloteknisiä laitteita mahdollisimman pitkälle uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai muutoin materiaalina hyödynnettäväksi.

Pääosa puretusta betonista murskattiin työmaalla ja hyödynnetään jatkossa tontin maisemoinnissa ja maanrakennustöissä. Metallit kierrätetään ja ikkunat toimitettiin lasivillan raaka-aineeksi. Ontelolaattojen lisäksi muita yksittäisiä materiaaleja ja talotekniikkaa otettiin käyttöön työmaatoimistossa ja toisessa Senaatin hankkeessa.

Irtaimiston ja kiintokalusteiden uudelleen käytössä tehtiin yhteistyötä paikallisen yleishyödyllisen toimijan, Elävä-säätiön kanssa. He valikoivat ja purkivat kohteesta myytäväksi muun muassa kalusteita, valaisimia ja LVI-kalusteita. Tuotot menevät säätiön kuntouttavaan ja valmentamaan työllistämistoimintaan. Säätiöllä on toiminnassaan yhtenevät tavoitteet Senaatin kanssa: tavoitteena on monipuolinen, rohkea ja vaikuttava kiertotaloustoiminta.

Vastuullisuus näkyi työmaalla paitsi purkutöissä myös siinä, että työmaalla käytettiin päästötöntä sähköä ja työkoneissa biodieseliä päästöttömän työmaan vaatimusten mukaisesti.

Senaatti-kiinteistöt on liittynyt ympäristöministeriön vapaaehtoiseen Kiertotalouden green deal -sitoumukseen, jonka mukaisesti sitoudumme vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja asettamaan vaikuttavia tavoitteita ja tekemään toimia, jotka edistävät vähähiilistä kiertotaloutta.

Purettujen rakennusten alueelle suunnitellaan Kuopion uutta pääpoliisiasemaa

Uuden pääpoliisiaseman rakennushankkeen eteneminen edellyttää vielä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöstä. Suunnitelmien mukaan rakentaminen voisi käynnistyä syksyllä 2026 ja valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä.

Aikaisempi tiedote: https://www.senaatti.fi/ajankohtaista/uutiset/entinen-gtk-rakennus-puretaan-kuopiossa/