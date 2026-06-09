Tässä on Farmi Suomen voittaja – voittorahoillekin jo käyttökohde!
11.6.2026 21:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Jannica Nordberg voitti Farmi Suomen ja 30 000 euroa. Voittorahoille on jo tiedossa hyödyllinen käyttökohde.
Farmi Suomen jännittävä finaali huipentui torstai-iltana Tiktokista ja Loopilta tutun Jannica Nordbergin voittoon.
Kisassa toiseksi tuli muusikko Tidjân Ba ja kolmanneksi ex-sulkapalloilija Ville Lång. Finaalitehtävässä Jannica ja Tidjân pääsivät haastamaan toisiaan tiedossa, taidossa ja voimassa. Viimeisenä suoritettuun rakennustehtään Jannica lähti varmana Tidjânin voitosta.
"Tää on ihan älytöntä. Siis kun me tultiin sinne areenalle viimeiseen peliin, niin mulla meni kaikki fiilikset saman tien. Mä olin, että aha, tää oli taputeltu. Mä sanoin Tidille jo onneks olkoon, tää oli sun peli. Mulla ei oo mitään saumaa tässä. Siis mulla oli tosi huono asenne siinä vaiheessa. Mutta onneks sitten tsemppasin kuitenki. Ja sit kun tehtävä alkoi, ni mä olin sillee, et okei, et nyt mä alan vaan vetää täysillä, et en mä voi luovuttaa heti ennen ku mä edes aloitan", Jannica kertaa viimeistä kisaa.
Finaalitehtävä oli hikinen, kun Jannica ja Tidjân kairasivat puupölkkyihin reikiä ja nauloja aivan rinta rinnan. Jannica voitti kisan lopulta vain pienellä erolla niin ikään kaikkensa antaneeseen Tidjâniin. Fyysisesti raskaan kisan jälkeen voittaja lyyhistyi makaamaan ladon lattialle, muiden farmilaisten rynnätessä halaamaan finalisteja.
Voitostaan Jannica kuittaa itselleen 30 000 euroa. Voittorahoille onkin jo mietittynä käyttökohde.
"Voittorahalla mä meinaan varmaan ostaa sen pikkusöpön auton, mitä mä oon tässä vähän manifestoinut. Siis kelaa, et se on oikeasti nyt totta, että mä voin tehdä niin! Ja sit me voidaan perheen kanssa vaikka ajaa tänne farmille kattomaan Marttaa", Jannica sanoo rakkaaksi muodostuneeseen Suomenhevoseen viitaten.
Myös toiseksi tullut Tidjân oli hyvällä mielellä, vaikka voitto menikin sivusuun.
"Kiitollisuus kokemuksesta, kiitollisuus kaikille ihmisille, kiitollisuus ennen kaikkea rakkaalle kihlatulle, joka aina kannustaa mua kaikessa. Tässäkin seikkailussa ja tuli kannustaan vielä paikan päälle. Ja ihan käsittämätön nainen. Love you. Kaikessa niinku mä opin itsestäni. Opin, tuossakin mä opin, että musta löytyy paljon enemmän sisua kuin mitä mä luulin. Mä toivon, et se on esimerkki kaikille", Tidjân sanoo.
Farmi Suomen koko kausi on nyt katsottavissa Ruudussa.
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Yhteyshenkilöt
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
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