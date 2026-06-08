Vaasa ja Wärtsilä kehittävät Konepaja-alueesta uutta vetovoimakeskusta
8.6.2026 19:04:20 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen Konepaja-alueen kehittämisestä yhdessä Wärtsilä Finland Oy:n kanssa. Päätös mahdollistaa yhteisen kehitysyhtiön perustamisen ja alueen pitkäjänteisen kehittämisen.
Konepaja-alueesta on tavoitteena rakentaa moderni ja monipuolinen kaupunkialue, jossa yhdistyvät työpaikat, asuminen, palvelut ja kaupunkikulttuuri.
– Konepaja-alue on yksi Vaasan tärkeimmistä tulevaisuuden kehityskohteista. Valtuuston päätös kehitysyhtiön perustamisesta mahdollistaa sen, että voimme edetä konkreettisesti kohti uutta elinvoimaista aluetta, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toteaa.
Merkittävä askel Vaasan kasvussa
Yhteinen kehitysyhtiö toimii hankkeen moottorina. Suunnitelman mukaan Wärtsilä toimii yhtiön enemmistöomistajana 53 prosentin osuudella ja Vaasan kaupunki omistaa 47 prosenttia. Yhtiö tulee olemaan Wärtsilä Finland Oy:n tytäryhtiö ja Vaasan kaupungin osakkuusyhtiö.
– Yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa luo vahvan perustan alueen kehittämiselle. Haluamme olla mukana rakentamassa kokonaisuutta, joka tukee sekä teollisuuden että kaupunkielämän kehittymistä, Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Magdalena Granö sanoo.
Tavoitteena on yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin osaaminen sekä varmistaa alueen kehittämisen sujuva käynnistyminen.
– Konepaja-alueen kehittäminen vahvistaa kaupungin elinvoimaa, sillä tavoitteena on samalla edistää yritysten sijoittumista, luoda uusia työpaikkoja, monipuolistaa kaupunkikuvaa ja lisätä palvelutarjontaa, jatkaa Häyry.
Uusi alue kaupunkilaisille
Konepaja-alueen kehittäminen nähdään investointina paitsi elinkeinoelämään myös kaupunkilaisten arkeen. Tavoitteena on luoda alue, joka tarjoaa uusia asumisen, palvelujen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä elävää kaupunkikulttuuria.
– Haluamme kehittää alueen, joka houkuttelee ihmisiä viihtymään, kohtaamaan ja käyttämään palveluita. Samalla rakennamme kestävää kaupunkirakennetta hyödyntämällä jo olemassa olevaa infrastruktuuria, kertoo Häyry.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
p. 040 540 5412, tomas.hayry@vaasa.fi
Magdalena Granö, toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy
p. 050 342 5482, magdalena.grano@wartsila.com
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