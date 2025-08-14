Busterin keskipulpettivenevalikoima laajenee uusilla, suuremmilla venemalleilla
8.6.2026 16:07:25 EEST | Buster Boats | Tiedote
Buster laajentaa keskipulpettiveneiden mallistoaan uudella Buster XL CC -mallilla. Reilun kuuden metrin kokoluokkaan sijoittuva alumiinivene on varustettu jykevällä, täysalumiinisella keskipulpetilla. Vene soveltuu monipuoliseen käyttöön saaristossa ja suurilla järvialueilla: työkäyttöön, rahdin kuljetukseen, kalastukseen, yhteysveneeksi sekä koko perheen retkille.
”Keskipulpettiveneiden kysyntä on selvästi kasvanut, minkä vuoksi laajennamme valikoimaa nopeasti suurempiin venemalleihin. Viime vuonna lanseerattu ja jo hyvin suosituksi osoittautunut Buster Mcc saa nyt rinnalleen suuremman Buster XL CC:n. Myöhemmin mallisto täydentyy vielä seuraavan kokoluokan Buster XXL CC:llä”, kertoo Busterin myynti- ja markkinointijohtaja Artturi Niittynen.
Buster XL CC on 6,05 metriä pitkä ja 2,2 metriä leveä keskipulpettivene, jonka suurin koneteho on 115 hevosvoimaa. Vene on hyväksytty kuudelle henkilölle, ja sen kantavuus on 700 kg. Tulevassa Buster XXL CC -mallissa suurin koneteho nousee 150 hevosvoimaan ja kantavuus lähes 800 kiloon.
Buster XL CC:n jykevän, täysalumiinisen pulpetin suojassa on kaksi erillistä offshore-istuinta. Matkustajille on lisäksi tilaa leveällä takapenkillä sekä lisävarusteena saatavalla penkki-säilytyslaatikolla, joka sijoittuu pulpetin etupuolelle. Suurempaan XXL CC -malliin tulee saataville myös istuinlaatikot, joilla takapenkki laajenee U-sohvaksi.
Jos leveän pulpetin lisäksi tarvitaan enemmän suojaa, varustelistalta löytyvät myös sivuovet ja sprayhood.
Pulpetin molemmille puolille jäävät väljät kulkureitit, ja keulassa on suuri, tasainen tila rahdille – tai kahdelle rinnakkain heittokalastavalle kalastajalle.
”Uudet keskipulpettiversiot ovat monikäyttöveneitä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan ja ajomukavuuteen. Erityisen käytännöllisiä ovat perän suuret, tasaiset uimatasot, jotka helpottavat veneeseen nousemista sekä vedestä että laiturilta ja tarjoavat samalla työtilaa esimerkiksi kalastukseen”, kertoo Busterin markkinointipäällikkö Johan Finnberg.
Buster XL CC:n vakiovarustukseen kuuluu 10 tuuman Buster Q -älynäyttö ja Navionicsin digitaaliset merikartat. Lisävarusteena on saatavana suurempi 12 tuuman näyttö.
Väljästi muotoillussa pulpetissa on tilaa myös lisänäytölle ilman, että näkyvyys eteenpäin heikkenee. Busterin brändilähettiläs, kalastusopas Jani Ollikainen kertoo, että kookas pulpetti ja avara avotila tekevät veneestä houkuttelevan vaihtoehdon myös heittokalastuksen harrastajille.
”Pulpetti on riittävän suuri suojaamaan kuljettajaa hyvin viimalta ja mahdollistaa tarvittaessa useamman kaikuluotaimen tai karttaplotterin asentamisen rinnakkain”, Ollikainen sanoo.
Taloudellisuutta silmällä pitäen muotoillun rungon ansiosta Buster XL:n polttoaineenkulutus pysyy 0,7 litrassa merimailia kohti mukavalla 19–23 solmun matkanopeudella. Suuren, 160-litraisen polttoainesäiliön ansiosta toimintamatka on hyvä myös 36 solmun huippunopeudella, jolla kulutus pysyy 1,1 litrassa merimailia kohti.
Busterin alumiinivenemallistossa on ollut keskipulpettiveneitä 1980-luvulta lähtien. Ensimmäinen keskipulpettimalli oli tuolloin Big Buster CC Fish, joka vastasi kooltaan kutakuinkin nykyisiä M-malleja. Nykyiseen mallistoon kuuluvat 4,43 metriä pitkä Buster Scc, jossa on kapea keskipulpetti ja 30 hevosvoiman Yamaha-perämoottori, sekä 4,86 metriä pitkä Buster Mcc, joka perustuu selkeälinjaiseen ja tilavaan Buster M -malliin. Keskipulpettiversion lisäksi veneestä on saatavana myös yksi- ja kaksipulpettiset versiot.
Buster Mcc:n suurin koneteho on 40 hevosvoimaa, ja huippunopeus nousee noin 27 solmuun. Taloudellisimmalla 15–22 solmun matkanopeusalueella kulutus pysyy 0,5 litrassa merimailia kohti.
Uuden Buster XL CC:n tuotanto käynnistyy lokakuussa 2026, ja hinnat julkaistaan syyskuussa. Pienemmät keskipulpettimallit Buster S cc ja Buster M cc ovat jo tuotannossa ja jatkuvasti saatavilla.
Buster XL CC 2026
- Kokonaispituus: 6,05 m
- Leveys: 2,20 m
- Paino ilman moottoria: 740 kg
- Suurin kantavuus: 700 kg
- Suurin henkilömäärä: 6
- Moottoritehoalue: 80–115 hv
- Huippunopeus: noin 36 solmua
- Taloudellisin nopeusalue: 15–25 solmua
Buster Mcc 2026
- Kokonaispituus: 4,86 m
- Leveys: 1,85 m
- Paino ilman moottoria: 390 kg
- Suurin kantavuus: 530 kg
- Suurin henkilömäärä: 5
- Moottoritehoalue: 30–40 hv
- Huippunopeus: noin 27 solmua
- Taloudellisin nopeusalue: 15–22 solmua
Yhteyshenkilöt
Artturi NiittynenMyynti- ja markkinointijohtajaPuh:+358408436988artturi.niittynen@busterboats.com
Johan FinnbergmarkkinointipäällikköPuh:+358405551877johan.finnberg@busterboats.com
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Buster Boats
Buster Magnum VMAX utökar Busters sportiga modellprogram14.8.2025 16:17:34 EEST | Pressmeddelande
Busters nyhet för säsongen 2026 är den sportiga och fartfyllda VMAX-versionen av Buster Magnum. Nordens genom tiderna mest populära stora öppna båt får en ordentlig prestandainjektion från den kraftfulla Yamaha V MAX SHO-utombordaren.
Buster Magnum VMAX utvider Busters sporty modellprogram14.8.2025 16:17:34 EEST | Tiedote
Busters nyhet for 2026-sesongen er den sporty og fartsfylte VMAX-versjonen av Buster Magnum. Nordens mest populære store åpne båt gjennom tidene får et solid ytelsesløft fra den kraftige Yamaha V MAX SHO utenbordsmotoren.
Buster Magnum VMAX laajentaa Busterin urheilullista alumiinivenemallistoa14.8.2025 16:17:34 EEST | Tiedote
Busterin kauden 2026 uutusmalli on urheilullisen vauhdikas VMAX-versio Buster Magnumista. Pohjoismaiden kautta aikojen suosituin suuri avovene saa piristysruiskeen suorituskykyisestä Yamaha V MAX SHO -moottorista.
Buster Magnum VMAX expands Buster's sporty lineup14.8.2025 16:17:34 EEST | Press release
Buster’s new model for the 2026 season is the sporty and fast VMAX version of the Buster Magnum. The most popular large open boat in Nordic history gets a performance boost from the powerful Yamaha V MAX SHO outboard.
Buster utökar sitt sortiment av centerkonsolbåtar11.2.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Buster breddar sitt utbud av centerkonsolbåtar genom att introducera en helt ny version av den populära Buster M-modellen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme