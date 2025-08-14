Busterin keskipulpettivenevalikoima laajenee uusilla, suuremmilla venemalleilla

”Keskipulpettiveneiden kysyntä on selvästi kasvanut, minkä vuoksi laajennamme valikoimaa nopeasti suurempiin venemalleihin. Viime vuonna lanseerattu ja jo hyvin suosituksi osoittautunut Buster Mcc saa nyt rinnalleen suuremman Buster XL CC:n. Myöhemmin mallisto täydentyy vielä seuraavan kokoluokan Buster XXL CC:llä”, kertoo Busterin myynti- ja markkinointijohtaja Artturi Niittynen.

Buster XL CC on 6,05 metriä pitkä ja 2,2 metriä leveä keskipulpettivene, jonka suurin koneteho on 115 hevosvoimaa. Vene on hyväksytty kuudelle henkilölle, ja sen kantavuus on 700 kg. Tulevassa Buster XXL CC -mallissa suurin koneteho nousee 150 hevosvoimaan ja kantavuus lähes 800 kiloon.

Buster XL CC:n jykevän, täysalumiinisen pulpetin suojassa on kaksi erillistä offshore-istuinta. Matkustajille on lisäksi tilaa leveällä takapenkillä sekä lisävarusteena saatavalla penkki-säilytyslaatikolla, joka sijoittuu pulpetin etupuolelle. Suurempaan XXL CC -malliin tulee saataville myös istuinlaatikot, joilla takapenkki laajenee U-sohvaksi.

Jos leveän pulpetin lisäksi tarvitaan enemmän suojaa, varustelistalta löytyvät myös sivuovet ja sprayhood.

Pulpetin molemmille puolille jäävät väljät kulkureitit, ja keulassa on suuri, tasainen tila rahdille – tai kahdelle rinnakkain heittokalastavalle kalastajalle.

”Uudet keskipulpettiversiot ovat monikäyttöveneitä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan ja ajomukavuuteen. Erityisen käytännöllisiä ovat perän suuret, tasaiset uimatasot, jotka helpottavat veneeseen nousemista sekä vedestä että laiturilta ja tarjoavat samalla työtilaa esimerkiksi kalastukseen”, kertoo Busterin markkinointipäällikkö Johan Finnberg.

Buster XL CC:n vakiovarustukseen kuuluu 10 tuuman Buster Q -älynäyttö ja Navionicsin digitaaliset merikartat. Lisävarusteena on saatavana suurempi 12 tuuman näyttö.

Väljästi muotoillussa pulpetissa on tilaa myös lisänäytölle ilman, että näkyvyys eteenpäin heikkenee. Busterin brändilähettiläs, kalastusopas Jani Ollikainen kertoo, että kookas pulpetti ja avara avotila tekevät veneestä houkuttelevan vaihtoehdon myös heittokalastuksen harrastajille.

”Pulpetti on riittävän suuri suojaamaan kuljettajaa hyvin viimalta ja mahdollistaa tarvittaessa useamman kaikuluotaimen tai karttaplotterin asentamisen rinnakkain”, Ollikainen sanoo.

Taloudellisuutta silmällä pitäen muotoillun rungon ansiosta Buster XL:n polttoaineenkulutus pysyy 0,7 litrassa merimailia kohti mukavalla 19–23 solmun matkanopeudella. Suuren, 160-litraisen polttoainesäiliön ansiosta toimintamatka on hyvä myös 36 solmun huippunopeudella, jolla kulutus pysyy 1,1 litrassa merimailia kohti.

Busterin alumiinivenemallistossa on ollut keskipulpettiveneitä 1980-luvulta lähtien. Ensimmäinen keskipulpettimalli oli tuolloin Big Buster CC Fish, joka vastasi kooltaan kutakuinkin nykyisiä M-malleja. Nykyiseen mallistoon kuuluvat 4,43 metriä pitkä Buster Scc, jossa on kapea keskipulpetti ja 30 hevosvoiman Yamaha-perämoottori, sekä 4,86 metriä pitkä Buster Mcc, joka perustuu selkeälinjaiseen ja tilavaan Buster M -malliin. Keskipulpettiversion lisäksi veneestä on saatavana myös yksi- ja kaksipulpettiset versiot.

Buster Mcc:n suurin koneteho on 40 hevosvoimaa, ja huippunopeus nousee noin 27 solmuun. Taloudellisimmalla 15–22 solmun matkanopeusalueella kulutus pysyy 0,5 litrassa merimailia kohti.

Uuden Buster XL CC:n tuotanto käynnistyy lokakuussa 2026, ja hinnat julkaistaan syyskuussa. Pienemmät keskipulpettimallit Buster S cc ja Buster M cc ovat jo tuotannossa ja jatkuvasti saatavilla.

Buster XL CC 2026

Kokonaispituus: 6,05 m

Leveys: 2,20 m

Paino ilman moottoria: 740 kg

Suurin kantavuus: 700 kg

Suurin henkilömäärä: 6

Moottoritehoalue: 80–115 hv

Huippunopeus: noin 36 solmua

Taloudellisin nopeusalue: 15–25 solmua

Buster Mcc 2026